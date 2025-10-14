Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Uno de los rehenes israelíes liberados por Hamás se reúne con sus familiares en el Centro Médico Sheba. EFE

¿Cuánto tiempo necesita un rehén para recuperarse?

Los expertos advierten que cada víctima de una experiencia tan traumática como la vivida por los cautivos en manos de Hamás es única y resulta muy difícil prever su rehabilitación

Alin Blanco

Martes, 14 de octubre 2025, 17:48

«No importa cuánto tiempo hayan estado secuestrados, lo realmente importante es lo que les haya ocurrido mientras tanto: si estaban solos, si fueron violados ... o torturados, si les dieron de comer…», explica la psicóloga especialista en este tipo de procesos Einat Kaufman. Ha tratado a rehenes que fueron capturados en el ataque de Hamás del 7 de octubre y ha sido jefa de la Unidad de Crisis y Respuesta al Psicotrauma en el servicio de emergencias médicas United Hatzalah en Israel. «Hay muchos factores que influyen en la recuperación, por eso cada caso es único y resulta muy difícil prever cómo será el proceso de rehabilitación».

