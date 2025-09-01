Un gran terremoto deja más de 800 muertos y 2.500 heridos en Afganistán

Tragedia en Afganistán. Más de 800 personas han muerto y 2.500 han resultado heridas a consecuencia de un seísmo de 6 en la escala ... de Ritcher que ha sacudido esta noche el este del país en su frontera con Pakistán donde también se han sentido los temblores y las cinco réplicas. Se espera que la cifra de víctimas aumente a lo largo de la jornada, ya que el terremoto se ha producido en una zona muy remota del país situada en las montañas. En octubre de 2023 se produjo un seísmo de similares características en la ciudad de Herat, fronteriza con Irán, que dejó más de 1.500 fallecidos, 2.000 heridos y 63.000 viviendas destruidas.

Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem: En az 250 ölü, 500 yaralı



Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde en az 250 kişinin öldüğü, 500 kişinin ise yaralandığı bildirildi.



En la provincia de Kunar concentran la mayoría de víctimas de la catástrofe, con 800 muertos y 2.500 heridos contabilizados hasta el momento, según ha informado en una rueda de prensa en Kabul el portavoz del Gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, mientras que en la vecina provincia de Nangahar, donde se localizó el epicentro del seísmo, fallecieron 12 personas y hubo 255 heridos. A los que hay que sumar otros 58 heridos en Laghman y cuatro heridos en Nuristán.

El balance se refiere a los distritos de Nurgal, donde varias aldeas han quedado sepultadas, Sawkay, Watapur, Manogi y Chapa Dara. Cientos de viviendas se han venido abajo al estar construidas con piedras y adobe, lo que ha facilitado su derrumbe, según han indicado las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país centroasiático en agosto de 2021.

Asimismo, el portavoz del Ejecutivo ha anunciado la formación de «un comité especial» bajo control del primer ministro, Mohammad Hasán Ajund, para abordar la emergencia, al tiempo que ha indicado que las autoridades han activado ya la entrega de fondos para hacer frente a la catástrofe, al tiempo que han facilitado varios números de teléfono para intentar organizar la distribución de ayuda. En este sentido, el Gobierno talibán asegura que los ministerios del Interior, Defensa y Sanidad trabajan para «evacuar a los muertos, trasladar a los heridos, entregar alimentos y suministros médicos» en las zonas afectadas, incluida la salida de 40 vuelos desde Nangarhar para evacuar a «cientos» de víctimas. Los funcionarios gubernamentales han solicitado ayuda a organizaciones internacionales.

Ampliar Un herido del terremoto es trasladado en avión en Jalalabad. Reuters

«Personas bajo los escombros»

Un vecino de Nurgal ha lamentado que casi toda la aldea se había derrumbado por la fuerza del terremoto. «Hay niños bajo los escombros. Los ancianos bajo los escombros. Los jóvenes bajo los escombros», en declaraciones recogidas de forma anónima por el periódico 'The Guardian'. «Necesitamos ayuda aquí», ha suplicado. «Necesitamos que la gente venga y se una a nosotros. Saquemos a los que están enterrados. No hay nadie que pueda venir a sacar los cadáveres de debajo de los escombros».

«Nunca habíamos vivido nada parecido», ha confesado Ijaz Ulhaq Yaad, un alto funcionario del distrito. «Fue terrorrífico, los niños y las mujeres gritaban». Estas familias habían regresado hace poco a Afganistán tras ser expulsadas de su exilio en Irán y Pakistán. En total 4 millones de afganos han vuelto al país. «Había unas 2.000 familias de refugiados que habían regresado y planeaban reconstruir su hogar» en esta región agrícola fronteriza con Pakistán, ha explicado el responsable.

Los equipos de emergencia trabajan desde esta madrugada hora española en rescatar a las personas atrapadas en los escombros. El ministro del Interior, Sirajudín Haqani, ha dado instrucciones a las autoridades provinciales para acelerar las labores de búsqueda de supervivientes en las zonas afectadas, algunas de las cuales han quedado aisladas por los deslizamientos de tierra registrados por el terremoto. El viceministro de Información y portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha destacado en su cuenta en la red social X que las autoridades y los residentes «participan en esfuerzos de rescate» tras el seísmo, que «ha causado la pérdida de vidas y daños en propiedades en algunas de las provincias orientales».

Epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad

Ampliar USGS

El terremoto ha tenido lugar a las 23.47 horas (hora local, 21.17 hora peninsular española) con epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, capital de Nangarhar, y una profundidad de ocho kilómetros, según ha indicado el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGC, por sus siglas en inglés), al que han seguido dos réplicas de 5,2 y 4,7 cada una.

En Pakistán, se han registrado fuertes temblores y sacudidas tanto en la capital, Islamabad, como en Chakwal, Taxila, Wah Cantt y Lahore, en Peshawar, Mardan, Murree y zonas aledañas, si bien hasta el momento no se han confirmado víctimas ni daños materiales, según recoge la cadena Geo TV.

Por su parte, la delegación de Naciones Unidas en Afganistán ha mostrado su «profunda tristeza» por el «devastador» seísmo, que «ha causado cientos de muertos». «Nuestros equipos están sobre el terreno, dando ayuda de emergencia y apoyo vital. Nuestros pensamientos están con las comunidades afectadas», ha destacado en su cuenta en X.

Los terremotos mortales son habituales en Afganistán, particularmente en la cordillera del Hindu Kush, donde entran en contacto las placas tectónicas india y euroasiática. El territorio cuenta con varias fallas activas. Una serie de temblores en el oeste del país acabó con la vida de más de 1.500 personas en 2023, poniendo de relieve la vulnerabilidad ante los desastres naturales de uno de los países más pobres del mundo, que ya enfrenta una crisis humanitaria.

Tras cuatro décadas de guerra, Afganistán vive una situación humanitaria desastrosa, agravada por la caída de la ayuda internacional desde el regreso de los talibán al poder, que complica todavía más la capacidad de este Estado empobrecido de responder a las emergencias.

El 7 de octubre de 2023 un seísmo de magnitud 6,3 sacudió Afganistán, seguido de fuertes réplicas. Entonces el Gobierno talibán estimó en 4.000 las víctimas mortales, mientras que la ONU rebajó la cifra hasta alrededor de 1.500 fallecidos. Con todo, supuso la tragedia natural más mortífera en la historia reciente del país centroasiático.