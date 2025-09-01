Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un niño herido es atendido tras el terremoto en Afganistán.

Un niño herido es atendido tras el terremoto en Afganistán. AFP

Un gran terremoto deja más de 800 muertos y 2.500 heridos en Afganistán

El seísmo de magnitud 6 ha ocurrido esta noche en Nangarhar, al este del país, cerca de la frontera con Pakistán

Iñaki Juez y Daniel de Lucas

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:20

Tragedia en Afganistán. Más de 800 personas han muerto y 2.500 han resultado heridas a consecuencia de un seísmo de 6 en la escala ... de Ritcher que ha sacudido esta noche el este del país en su frontera con Pakistán donde también se han sentido los temblores y las cinco réplicas. Se espera que la cifra de víctimas aumente a lo largo de la jornada, ya que el terremoto se ha producido en una zona muy remota del país situada en las montañas. En octubre de 2023 se produjo un seísmo de similares características en la ciudad de Herat, fronteriza con Irán, que dejó más de 1.500 fallecidos, 2.000 heridos y 63.000 viviendas destruidas.

