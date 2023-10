Protesta de los israelíes en las zonas atacadas: «¿Cuándo llegará el ejército?»

Anje Ribera Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

«Estamos encerrados y escuchamos disparos desde hace cuatro horas y media. ¿Cuánto tarda en llegar el ejército? No sabemos qué está pasando, no salimos de casa, aunque no tenemos un refugio para las emergencias. La Policía dice que llevan media hora en camino», denunciaba ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión

Temas

Hamás

Israel