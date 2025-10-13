Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estos son los siete primeros rehenes liberados por Hamás

T. Nieva

Lunes, 13 de octubre 2025, 06:50

Comenta

Pasadas las siete y media de la mañana (hora española) Hamás ha liberado a los siete primeros rehenes. El primer grupo de secuestrados han sido ... entregados a personal de Cruz Roja. Son: Gali y Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ahel, Omri Miran, Eitan Mor y Guy Gilboa-Dalal.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  2. 2 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  3. 3 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  4. 4

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  5. 5 La Guardia Civil honra a su patrona la Virgen del Pilar
  6. 6 El juez del caso Valka pregunta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el préstamo que recibió el exjefe de Parques
  7. 7 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  8. 8 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  9. 9 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC
  10. 10 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Estos son los siete primeros rehenes liberados por Hamás

Estos son los siete primeros rehenes liberados por Hamás