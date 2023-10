Shani Louk, la joven alemana víctima del ataque de Hamas exhibida en un vídeo atroz

La joven alemana israelí de 22 años Shani Nicole Louk se encuentra desaparecida desde la mañana en que fuerzas de la organización guerrillera palestina Hamas invadieron el sur de Israel desde la franja de Gaza. Probablemente secuestrada y llevada a la fuerza a ese enclave junto a un centenar de rehenes, entre los que figuran otros ciudadanos germanos, casi todos con doble pasaporte alemán e israelí, según sospecha el ministerio de Exteriores en Berlín. En internet circula un vídeo de la joven con trenzas a lo rasta casi desnuda y sin sentido en la superficie de carga de un pick-up rodeada de hombres armados. Puede verse como un joven palestino escupe sobre la joven indefensa.

Shani Nicole asistía a un festival musical que se desarrollaba en una zona desértica de Israel a escasos kilómetros al norte de Gaza y en el que más de 250 jóvenes fueron masacrados a tiros por guerrilleros de Hamas. En la alemana Selva Negra, su tía Orly Louk y el compañero sentimental de esta, Wilfried Gehr, llevan desde entonces esperando noticias de la joven y se muestran abiertamente horrorizados ante lo que está sucediendo en Israel. Reciben permanentemente mensajes desde ese país de familiares y amigos con imágenes de casas destruidas y un constante goteo de muertos que no hacen sino aumentar su desasosiego y preocupación.

En declaraciones a la prensa alemana, Orly Louk describe a su sobrina como una alegre y desenfadada joven viajera, que siempre es bienvenida a casa de sus abuelos y otros allegados en la ciudad alemana de Ratisbona. Creció en Israel, a donde su madre emigró hace 30 años por amor. Habla suabo, un dialecto alemán, hebreo e inglés y con su amigo mexicano, «su gran amor» dice su tía, ha recorrido medio mundo, sin detenerse nunca largo tiempo en un lugar. La mala suerte le condujo al festival al aire libre junto al Kibbuz Reim, que debía haber sido una fiesta desenfadada con música y baile y que acabó en una sangrienta masacre.

Orly Louk muestra en su móvil el último selfie que se hizo Shani Nicole poco antes de comenzar el festival. Lleva las uñas verdes, el ombligo al aire y los ojos pintados de oscuro. «Publicaba con frecuencia autorretratos en Instagram», explica su tía, quien recuerda que Shani no es igual que otros jóvenes de su edad. No quiso estudiar tras acabar el colegio, probó a trabajar como profesional del tatuaje y se negó a hacer el servicio militar obligatorio en Israel, para lo que le ayudó su pasaporte alemán. Dice que siempre se declaró «pacifista militante», una postura sumamente polémica en un estado como Israel, obligado a tener un enorme aparato militar para garantizar su supervivencia.

La familia de la joven es pesimista y se prepara para lo peor. Orly Louk comenta que no solo sería terrible tener conocimiento de su muerte, sino que no llegue a entregarse o encontrarse su cadáver y no pudiesen enterrarla. Sin cuerpo no se puede hacer lectura del 'Kaddish', la tradicional oración judía para los muertos.