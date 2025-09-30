La paz llegará a Gaza si se cumplen estos 20 puntos

1 Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos.

2 Gaza será reurbanizada en beneficio de su pueblo.

3 Si Israel y Hamás aceptan la propuesta, la guerra terminará inmediatamente. Las Fuerzas de Defensa detendrán las operaciones y se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes. El frente permanecerá congelado hasta que se cumplan las condiciones para la retirada gradual.

4 Dentro de las 72 horas siguientes a que Israel acepte públicamente el acuerdo, todos los rehenes vivos y muertos serán devueltos.

5 Tras la recuperación de los rehenes, Israel liberará a 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua y a 1.700 gazatíes arrestados desde el comienzo de la guerra, incluidos todas las mujeres y niños. También devolverá los restos de 15 muertos en la Franja por cada cuerpo de los rehenes fallecidos que se retorne a Israel.

6 Los miembros de Hamás que se comprometan a una coexistencia pacífica serán amnistiados, mientras que a los miembros que deseen abandonar la Franja se les garantizará un paso seguro hacia los países receptores.

7 Una vez alcanzado este acuerdo, la ayuda llegará a la Franja a un ritmo no inferior a los puntos de referencia establecidos en el acuerdo de rehenes de enero de 2025, que incluía 600 camiones de ayuda por día, junto con la rehabilitación de infraestructura crítica y la entrada de equipo para remover escombros.

8 La ayuda será distribuida, sin interferencia de ninguna de las partes, por las Naciones Unidas y la Media Luna Roja, junto con otras organizaciones internacionales no asociadas ni con Israel ni con Hamás.

9 Gaza será administrada por un gobierno temporal de transición de tecnócratas apolíticos palestinos, quienes se encargarán de brindar servicios cotidianos a la población. El comité será supervisado por un nuevo organismo internacional, 'la Junta de la Paz' establecido por Estados Unidos en consulta con socios árabes y europeos. Este establecerá un marco para financiar la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas.

10 Se creará un plan económico para reconstruir Gaza mediante la convocatoria de expertos con experiencia en la construcción de ciudades modernas en Oriente Medio y mediante la consideración de los planes existentes destinados a atraer inversiones y crear empleo

11 Se establecerá una zona económica con tarifas reducidas y tasas de acceso que serán negociadas por los países participantes.

12 Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes decidan irse podrán regresar. Además, se animará a los gazatíes a permanecer en la Franja y se les ofrecerá la oportunidad de construir allí un futuro mejor.

13 Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza. Se comprometerá a destruir y detener la construcción de cualquier infraestructura militar ofensiva, incluidos los túneles. Los nuevos líderes de Gaza se comprometerán a la coexistencia pacífica con sus vecinos.

14 Los socios regionales brindarán una garantía de seguridad para asegurar que Hamás y otras facciones de Gaza cumplan con sus obligaciones y que Gaza deje de representar una amenaza para Israel o su propio pueblo.

15 Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para desarrollar una fuerza internacional de estabilización temporal que se desplegará de inmediato en Gaza para supervisar su seguridad. Capacitará y brindará apoyo a las fuerzas policiales palestinas acreditadas en Gaza y consultará con Jordania y Egipto, que cuentan con amplia experiencia en este ámbito. También desarrollará y entrenará una fuerza policial palestina que servirá como un organismo de seguridad interna a largo plazo.

16 Israel no ocupará ni anexará Gaza, y las Fuerzas de Defensa entregarán gradualmente el territorio que actualmente ocupan, a medida que las fuerzas de seguridad de reemplazo establezcan el control y la estabilidad en la Franja.

17 Si Hamás retrasa o rechaza esta propuesta, los puntos mencionados anteriormente se aplicarán en zonas libres de terrorismo, que las Fuerzas de Defensa entregarán gradualmente a la fuerza internacional de estabilización.

18 Se establecerá un proceso para desradicalizar a la población. Esto incluirá un diálogo interreligioso destinado a cambiar la mentalidad y las narrativas en Israel y Gaza.

19 A medida que avance el desarrollo de Gaza y se aplique fielmente el programa de reforma de la Autoridad Palestina, podrán finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, que se reconoce como la aspiración del pueblo palestino.