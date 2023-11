«No podemos volver a la situación que había antes de la guerra»

Antonio López-Istúriz (Pamplona, 1970) trabaja sin descanso desde el pasado 7 de octubre, cuando 1.200 personas fueron asesinadas por Hamás en Israel y otras 240 acabaron secuestradas. El político del Partido Popular y presidente de la Delegación de la Eurocámara para las Relaciones con Israel se reunió recientemente en Bruselas con el ministro de Exteriores hebreo, Eli Cohen, y, en sus intervenciones ante el pleno, ha incidido en la «brutalidad y el ensañamiento» de los ataques del movimiento islamista Hamás. Esto no le hace perder de vista el sufrimiento del pueblo palestino, que el grupo terrorista usa como «escudo humano». «Debemos hacer todo en nuestra mano para intentar ayudar en la solución del conflicto», un proceso en el que, dice, la Unión Europea puede jugar un papel importante.

– El 19 de octubre el Parlamento Europeo condenó los ataques terroristas de Hamás, reivindicó el derecho de Israel a defenderse en línea con el derecho internacional y pidió una tregua humanitaria en Gaza.

– Mientras el Consejo Europeo –como siempre frente a una crisis– tardaba en ponerse de acuerdo, algunos en la Eurocámara éramos conscientes de que teníamos que tomar el liderazgo de establecer una posición común. La negociación no fue fácil, pero entendimos que teníamos que dar una señal clara de unidad con una condena de los ataques de Hamás y el reconocimiento del derecho de Israel a defenderse. Todo ello, sin obviar las posibles consecuencias sobre los civiles palestinos, que están siendo utilizados como escudos humanos por Hamás y que están sufriendo durante esta guerra.

– ¿Qué importancia tiene esta resolución?

– Creo que es una muy buena base y se trata del primer documento que habla de «pausas humanitarias», que ahora usan todos los gobiernos y actores. El alto el fuego provocaba una enorme división. Las pausas no son lo mejor. Evidentemente, todos queremos que esto termine lo antes posible, pero mientras tanto debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar ayudar en la solución del conflicto.

Acusaciones a Europa

– Hay quien ha acusado a la UE de tener un doble rasero en este conflicto en comparación con su respuesta ante la guerra en Ucrania.

– Yo no diría que la reacción en la guerra de Ucrania fuera tan rápida ni clara al principio. Creo que, una vez más, el Parlamento fue más claro que el Consejo y que la sociedad europea mostró más reacción que los propios gobiernos. Por eso no veo ese doble rasero, en el sentido de que la reacción entonces tampoco fue inmediata.

– Cuesta poner de acuerdo a veintisiete Estados miembros.

– No es nada nuevo. Es decir, cada vez que hay una crisis en la UE, sea de la naturaleza que sea, la imagen inicial es de los gobiernos divididos: la crisis del covid, los 'halcones' y las 'palomas'... Luego ya viene la unidad. Siempre es lo mismo. Europa se forja en cada crisis.

– Cuando ha pasado un mes desde el inicio de la guerra con más de 12.000 civiles muertos en Gaza, un millón de desplazados... ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para que Israel cumpla la ley internacional?

– Estoy convencido de que el Ejército israelí no se dedica a violar, a matar embarazadas.... Otra cosa es la acción de las bombas, que están cayendo indiscriminadamente y que afectan también a civiles. Es muy difícil hacer comparaciones de quién es mejor o peor, pero está claro que Israel es una democracia y, como buena democracia, el actual Gobierno tendrá que dar muchas respuestas a preguntas que han quedado en el aire durante esta situación de guerra. Pero el ensañamiento, la brutalidad de los ataques de Hamás... No podemos permitir que vuelva a ocurrir.

– Los líderes de los Veintisiete han manifestado su intención de celebrar una conferencia de paz «lo antes posible». ¿Cree que es posible que las dos partes se sienten a negociar?

– Es necesario que la UE se ofrezca. Ahora bien, para sentarse en una mesa hay que tener las cosas bien preparadas. Habrá que sentarse a la mesa no con medias tintas, sino con un programa ambicioso, que obligue a las partes. Y deberá haber en la mesa un país independiente que funcione como mediador.

– ¿Cree que la solución de los dos Estados es viable en la práctica?

– No lo sé, pero se impone una vez más como un criterio muy válido y creo que será parte de los elementos negociadores que introducirá la UE. En estos momentos hay equipos diplomáticos –europeos y americanos– trabajando contrarreloj en el escenario posterior porque está claro para todos que no podemos volver a la situación que existía antes de la guerra. Los acuerdos de Oslo no se llevaban a la práctica y hay que implementar inmediatamente una solución a largo plazo.