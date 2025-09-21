Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 22 de septiembre de 2025
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. AFP

Netanyahu responde con el anuncio de nuevos asentamientos ilegales de colonos

M. P.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:59

Las reacciones en el espectro del Gobierno de Israel no pudieron resultar este domingo más furibundas tras el reconocimiento del Estado palestino por parte del ... Reino Unido. Portugal, Canadá y Australia. «No sucederá», exclamó taxativamente el primer ministro hebreo. Benjamín Netanyahu llamó a la «lucha» contra una posible soberanía de Palestina porque «pondría en peligro la existencia» de Israel, un argumento que repitieron los miembros de su gabinete y buena parte de la oposición.

