Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Israel acusa a Hamás de teatralizar la búsqueda del cadáver de un rehén. Reuters

Netanyahu ordena «fuertes ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás

Las operaciones son inminentes y pretenden responder a las escaramuzas de los islamistas en el sur de la Franja

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 28 de octubre 2025, 16:40

Comenta

El alto el fuego en Gaza pende de un hilo. En las últimas horas, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que ... se han visto obligados a repeler ataques de Hamás en el sur de la Franja, unas informaciones a las que se ha sumado la sospecha de que los islamistas han escenificado la recuperación de uno de los cadáveres de rehenes aún pendientes de entregar a sus familias. A todo ello, el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, ha respondido ordenando ataques «inmediatos y poderosos» contra los milicianos justo cuando se habían levantado las restricciones que pesaban sobre el sur de la Franja.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  3. 3 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  4. 4 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  5. 5

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  6. 6 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  7. 7 El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla
  8. 8 El Puerto de la Luz dota de un nuevo cuartel «moderno y funcional» a la Guardia Civil
  9. 9 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes
  10. 10 Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Netanyahu ordena «fuertes ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás

Netanyahu ordena «fuertes ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás