Netanyahu ordena «fuertes ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás

El alto el fuego en Gaza pende de un hilo. En las últimas horas, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que ... se han visto obligados a repeler ataques de Hamás en el sur de la Franja, unas informaciones a las que se ha sumado la sospecha de que los islamistas han escenificado la recuperación de uno de los cadáveres de rehenes aún pendientes de entregar a sus familias. A todo ello, el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, ha respondido ordenando ataques «inmediatos y poderosos» contra los milicianos justo cuando se habían levantado las restricciones que pesaban sobre el sur de la Franja.

Según han informado las FDI, efectivos de Hamás atacaron a sus militares en Rafah utilizando un misil antitanque y armas ligeras, lo cual provocó que respondiesen al ataque. El ejército israelí afirma que sus soldados se encontraban en la zona acotada detrás de la línea amarilla, y una fuente gubernamental afirmó al 'The Jerusalem Post' que esto supone una violación de alto el fuego y que, en esta ocasión, la respuesta «será mucho más significativa que en anteriores ocasiones».

Por otro lado, el último escollo en los acuerdos para la devolución de los restos mortales de los rehenes que estaban en manos de Hamás se produjo el lunes, cuando un dron militar grabó a los islamistas escenificando frente al Comité de la Cruz Roja el descubrimiento y posterior desenterramiento de los restos de uno de los cautivos que fue entregado anoche a Israel.

Según han confirmado los forenses, los restos pertenecen a Ofir Tzarfati, un hombre cuyo cuerpo -al menos en parte- el ejército ya recuperó en diciembre de 2023. Lo recibido ahora son otros restos parciales de Tzarfati, algo que Tel Aviv considera una burla por parte del grupo terrorista gazatí.