Gianni Infantino, presidente de la FIFA junto al máximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

¿Por qué el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en la cumbre de paz sobre Gaza?

El presidente del organismo internacional, amigo de Trump y que también acudió en 2020 a la firma en la Casa Blanca de los Acuerdos de Abraham, quiere «volver a llevar el fútbol a Gaza»

Alin Blanco

Martes, 14 de octubre 2025, 17:46

Comenta

La actualidad mundial de esta semana la marca la cumbre para la paz en Gaza que se ha celebrado en Egipto y que ha reunido ... a los principales líderes internaciones con Donald Trump, el destacado protagonista del acuerdo suscrito por Hamás e Israel. Entre los dirigentes de más de treinta países que asistieron en lunes a la firma solemne del pacto, figuraban dirigentes como Pedro Sánchez, Giorgia Meloni o Emmanuel Macron. Pero entre todos ellos se vió además a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien se movió como uno más en la escena, saludó al máximo mandatario de Estados Unidos e incluso se unió a la foto de familia junto al resto de mandatarios mundiales.

