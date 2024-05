Israel captura el paso fronterizo de Rafah sin resistencia de Hamás

Después de una nueva noche de bombardeos que deja al menos veinte muertos, el ejército de Israel controla este martes el paso fronterizo de Rafah y toda la verja de separación de Gaza con Egipto. Los soldados no han encontrado resistencia por parte de Hamás y han izado la bandera con la estrella de David en un cruce que es clave para la entrada de ayuda humanitaria a la Franja y que permanecerá cerrado durante esta jornada.

Los militares hablan de «operación limitada» para acabar con las posiciones desde las que Hamás les atacó el fin de semana con cohetes y mató a cuatro soldados. Por encima del valor estratégico, Israel necesita proyectar a su audiencia doméstica imágenes de victoria después de seis meses en los que no ha logrado ni liberar a los cautivos, ni cazar a los cerebros del ataque del 7 de octubre.

El ejército ha compartido vídeos de los carros de combate en la frontera y asegura haber matado a veinte milicianos y encontrado tres túneles a lo largo de las operaciones realizadas durante la noche. Antes de lanzar la operación contra el paso fronterizo las tropas mantuvieron contactos con las organizaciones internacionales que operan en la zona y les pidió que avanzaran hacia el área humanitaria señalada como «zona segura» para los civiles del este de Rafah, «como parte del esfuerzo de evacuación de la población que se ha estado llevando a cabo». Este aviso previo hizo que los militares se encontraran al amanecer un paso de Rafah desierto.

Benjamín Netanyahu cumple su palabra de atacar Rafah y el movimiento se produce horas después de conocer que Hamás acepta una propuesta de alto el fuego. Más que una respuesta, lo que han hecho los islamistas es su propia contrapropuesta para poner la pelota en el tejado enemigo. Israel no reconoce el texto aprobado por Hamás, pero no lo rechaza. Adelanta que piensa discutirla y por eso enviará una delegación a El Cairo para hablar con los mediadores de Qatar y Egipto. El diálogo indirecto sigue adelante y eso significa que hay una ventana abierta para el alto el fuego.

Evacuación forzosa

Mientras, el ejército mantiene la orden de evacuación que afecta a más de 100.000 personas y miles de palestinos se dirigen a las «zonas seguras» en Al-Mawasi y Jan Younis. Pero la presión sobre Netanyahu es cada vez más fuerte, tanto por parte de las familias de los rehenes de Estados Unidos y los países árabes, que le instan a dialogar y aceptar una tregua que permita la liberación de los civiles cautivos y abra la puerta a un alto el fuego duradero.

Washington ha alertado en numerosas ocasiones a Netanyahu sobre el riesgo de enviar tropas a un lugar con 1,4 millones de civiles, aunque el primer ministro tiene la amenaza de sus aliados ultranacionalistas de coalición que amenazan con retirarle el apoyo si no arrasa Rafah.

Según dos funcionarios estadounidenses consultados por 'The New York Times' «la propuesta para un intercambio de rehenes y prisioneros y un alto el fuego que Hamás dice que puede aceptar tiene cambios menores de redacción con respecto a la que Israel y Estados Unidos presentaron al grupo recientemente». Los cambios que Israel asegura no reconocer los introdujeron los mediadores árabes en coordinación con el director de la CIA, según las mismas fuentes.

La propuesta, a la que ha tenido acceso el diario norteamericano, exige que Hamás libere a mujeres, ancianos, niños y rehenes que precisan tratamiento médico a cambio de un alto el fuego de 42 días y la liberación de un número importante de prisioneros palestinos. Ésa sería la primera de tres fases. En la segunda, las dos partes trabajarían para alcanzar una «calma sostenible», que implicaría la liberación de más rehenes. Este término de «calma sostenible» es lo que Hamás interpreta como final de la guerra y retirada de las tropas de ocupación, pero desde Israel no lo interpretan de la misma forma.

Ayuda humanitaria

Por su parte, la Autoridad de Cruces y Fronteras de Gaza ha confirmado la suspensión del tráfico de pasajeros y la entrada de ayuda humanitaria tras la operación israelí, según ha recogido el diario palestino 'Filastin', vinculado de Hamás. El Ejército ha publicado además vídeos y fotografías que muestran a sus fuerzas en la zona.

El portavoz de la Autoridad de Cruces y Fronteras de Gaza ha denunciado que las autoridades israelíes «condenan a muerte» a los residentes palestinos al bloquear el paso, que se suma a la extensión del cierre del paso de Kerem Shalom, cerrado el domingo tras el citado ataque perpetrado por Hamás, tal y como ha recogido la Radio del Ejército.

En este sentido, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha advertido este mismo martes de que la «continuada interrupción» de la entrada de ayuda a través del paso de Rafah agravará la «catastrófica hambruna» en el enclave.

«La continuada interrupción de la entrada de ayuda y combustible a través del paso de Rafá detendrá la respuesta humanitaria clave en toda la Franja de Gaza», ha señalado la agencia a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Así, ha recalcado que «la catastrófica hambruna a la que hace frente la población, especialmente en el norte de Gaza, empeorará mucho más si estas rutas de suministro son interrumpidas».