Israel endurece los ataques sobre Gaza y convierte el reparto de ayuda en cementerios

A la espera de saber si la presión de Donald Trump sobre Benjamín Netanyahu sirve para tener un nuevo alto el fuego «la próxima semana», ... cuando el primer ministro israelí viajará de nuevo a la Casa Blanca, sigue el baño de sangre diario en la Franja. Cuatro días después de que el diario hebreo 'Haaretz' revelara que los soldados de Israel tienen orden de disparar a matar a los palestinos que acuden a los puestos de reparto de comida, el ejército dijo este martes que investiga informes de civiles que han resultado «heridos» al acercarse a estos puntos. Los militares respondieron a esta información diciendo que «se han aprendido lecciones», pero no especificaron cuáles eran.

Son ya más de 400 los gazatíes muertos en los puntos de reparto de ayuda de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), según la cifra de la ONU. Las Fuerzas de Defensa admitían hasta ahora haber efectuado «disparos de advertencia», pero uno de los soldados entrevistados por el medio israelí reveló que «es una zona de muerte. Donde estuve destinado, entre una y cinco personas morían a diario. Los tratan como una fuerza hostil: sin medidas de control de multitudes, sin gases lacrimógenos, solo el disparo de balas con todo lo imaginable, ametralladoras pesadas, lanzagranadas o morteros».

La GHF es el organismo impulsado por Israel y Estados Unidos para reemplazar a las agencias de Naciones Unidas y está gestionado por mercenarios. Sus puntos de reparto están situados al sur de Gaza, en zonas con fuerte presencia militar, y la ONU los califica de «trampas mortales» para unos civiles desesperados por el hambre que provoca el bloqueo total impuesto por el Estado judío. Los soldados entrevistados, que sirvieron en estos centros, aseguraron que disparan contra quienes llegan antes del horario de apertura.

«Abrimos fuego temprano por la mañana si alguien intenta colarse a cientos de metros de distancia, y a veces simplemente cargamos contra ellos a corta distancia. Pero no hay peligro para las fuerzas», describió un soldado. «Sabes que no está bien. Sientes que no está bien, que los comandantes aquí se están tomando la justicia por su mano. Pero Gaza es un universo paralelo», añadió un compañero.

Ante el estupor internacional que han levantado estas revelaciones, Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, redactaron un comunicado conjunto en el que rechazaron «los viles libelos sangrientos publicados en el periódico 'Haaretz'» y aseguraron que «son mentiras despiadadas diseñadas para desacreditar a las Fuerzas de Defensa, el ejército más moral del mundo». Pese a esta condena enérgica, el ejército admitió este martes la apertura de una investigación mientras los ecos de las informaciones continúan generando críticas en el extranjero.

Nueva agencia Más de 400 palestinos han muerto a tiros en cuestión de semanas cerca de los centros de alimentación

Se ataca «con todo» Las Fuerzas de Defensa han «aprendido lecciones» de unos relatos que causan estupor internacional

Un grupo de más de 170 entidades humanitarias ha pedido la devolución a la ONU de la gestión de la distribución de alimentos en Gaza para acabar con las muertes diarias de civiles. «Los palestinos se enfrentan a una disyuntiva imposible: morir de hambre o arriesgarse a que les disparen mientras intentan desesperadamente conseguir comida para alimentar a sus familias», denuncian en un comunicado organismos como Oxfam, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, el Consejo Noruego para los Refugiados y Amnistía Internacional. Israel no acepta a Naciones Unidas porque considera que la ayuda acaba bajo el control de Hamás y ha etiquetado a su agencia, UNRWA, como «organización terrorista».

Los ataques de los dirigentes conservadores contra 'Haaretz' han llevado estos últimos días incluso a vetar su venta. Yair Maayan, alcalde de Arad, al sur de Israel, acusó al periódico de «difamar al país al servicio de los terroristas». El político del Likud dijo que difunde «material antisemita al mundo entero con una falsa difamación. Que el cielo les haga pagar con la misma moneda. Prohibiremos traer el periódico que incita a los terroristas a la ciudad de Arad», amenazó. El editor jefe del diario respondió diciendo que «seguiremos sirviendo lealmente a nuestros lectores en Arad», localidad de unos 28.000 habitantes.

Más de 75.000 fallecidos

Las conversaciones con oficiales y soldados revelaron que los comandantes ordenaron a las tropas disparar a la multitud hambrienta para dispersarla, aunque estaba claro que no representaba ninguna amenaza para los militares. Israel no permite la entrada de prensa internacional en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 y ha asesinado a más de 200 periodistas y trabajadores de medios locales. Defiende su narrativa a base de comunicados frecuentes del ejército.

El relato expone a los militares a denuncias por nuevos crímenes de guerra en una campaña bélica en la que las autoridades de la Franja hablan de 56.000 muertos, pero expertos consultados por este mismo diario elevaron la cifra al menos a 100.000. 'Haaretz' señala que, además de las muertes por ataques israelíes, muchas personas mueren por los efectos indirectos de la guerra, como el hambre, el frío y las enfermedades.

Un estudio realizado por el profesor Michael Spagat, economista del Holloway College de la Universidad de Londres y experto mundial en mortalidad en conflictos armados, ha concluido que hasta enero de 2025, unas 75.200 personas perdieron la vida de forma violenta en Gaza. El 56% de las víctimas mortales eran niños y adolescentes de hasta 18 años o mujeres.