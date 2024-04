Israel cancela las libranzas en el ejército ante el temor a un ataque de Irán

El ejército israelí ha cancelado las vacaciones de todas las tropas de combate ante el temor a que Irán inicie un ataque en respuesta a la destrucción de su consulado en Siria. La decisión ha sido tomada este jueves tras hacer una evaluación de riesgos y tomar nota de las amenazas de Teherán. De hecho, las Fuerzas de Defensa han reforzado las baterías antiaéreas y convocado a cientos de reservistas, ya que consideran que el régimen de los ayatola podría impulsar un ataque con cohetes desde su propio territorio en vez de usar «intermediarios» como las milicias afines en Líbano o Siria,

«Las Fuerzas de Defensa están en guerra y la cuestión del despliegue se revisa constantemente según sea necesario» ha señalado un portavoz del Cuerpo. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha añadido que Israel «aumenta su preparación» porque «necesitamos estar preparados y listos para cada escenario». Aunque en otras ocasiones Irán ha amenazado con desatar represalias después de sufrir una agresión, el Gobierno de Tel Aviv se ha tomado muy en serio esta vez las proclamas a favor de la vengaza que llenan Teherán. El propio Líder Supremo, Ali Jamenei, llamó el miércoles a los iraníes a dar respuesta al ataque del lunes y afirmó que «la derrota del régimen sionista en Gaza continuará y estará cerca del declive y la disolución».

Israel aún no se ha responsabilizado del ataque de precisión llevado a cabo en Damasco, donde un misil voló en pedazos uno de los edificios consulares del complejo diplomático iraní en Siria. La explosión mató al menos a ocho personas, entre ellas el máximo jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en territorio sirio. Además del genenarl Mohammad Reza Zahedi, fallecieron su 'número dos' y otros cinco oficiales del mismo Cuerpo, además de un dirigente de Hezbolá. El ataque fue perpetrado por dos cazas F-15.

Retratos de los siete miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán asesinados en Siria. AFP

Aparte de Teherán, Hezbolá también ha prometido que se vengará de Israel. En los combates, fundamentalmente bombardeos, entablados desde octubre, la milicia islamista asegura que han sido abatidos 267 de sus combatientes en la frontera norte del país. Un antiguo jefe de la Inteligencia Militar iraní ha señalado en el Canal 12 de televisión que no le «sorprendería que Irán disparara directamente contra Israel».

El régimen de los ayatola, según los estrategas israelíes, oscila entre los deseos de evitar una guerra abierta o de responder al ataque para no demostrar debilidad y prevenir otras futuras acciones de Israel. La Inteligencia militar todavía no sabe qué camino tomará.En cualquier caso, Tel Aviv ha reforzado la seguridad de sus embajadas y otras instalaciones judías significadas en el extranjero ante la eventualidad de que Teherán adopte una tercera vía: no atacar directamente el territorio de Israel, pero sí a sus intereses o su personal en el exterior.

Estados Unidos observa de cerca los posibles movimientos iraníes. De momento, Washington no ha detectado que el régimen esté organizando ataque alguno a las tropas de EE UU en Siria o Irak. Irán detuvo en febrero los golpes que venía propinando a estas bases desde el inicio del conflicto en Gaza después de que tres soldados murieran en Jordania y el Pentágono respondiera con decenas de ataques contra la Guardia Revolucionaria y las milicias vinculadas al régimen de los ayatola..