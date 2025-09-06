Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Bombardeo israelí este viernes en Ciudad de Gaza contra un edificio residencial, la torre Mushtaha. EFE

Israel abre «las puertas del infierno» en Ciudad de Gaza

El ejército bombardea varias torres residenciales en el principal núcleo urbano del enclave mientras Hamás difunde un vídeo con dos rehenes

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Viernes, 5 de septiembre 2025

Israel Katz ha aprovechado el día 700 de operación militar en la Franja para anunciar la apertura de «las puertas del infierno» en Ciudad de ... Gaza. El ministro hebreo de Defensa ha compartido en redes sociales un vídeo con el momento en el que los misiles impactaron en la torre Mushtaha, de doce pisos, y la redujeron a escombros. «Comenzamos», ha escrito. Poco después ha advertido de que «una vez que la puerta se abre, no se cerrará, y la actividad del ejército se intensificará hasta que los asesinos y violadores de Hamás acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra».

