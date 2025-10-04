Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 4 de octubre de 2025
Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor, en el centro, en Ciudad de Gaza. Fuerzas de Defensa de Israel

Israel anuncia el fin de los bombardeos en Gaza

El ejército detiene la ofensiva y mantendrá únicamente las operaciones defensivas mientras el Gobierno se prepara para «la fase uno» del plan de paz consistente en liberar a los rehenes

Mikel Ayestaran

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:09

Comenta

Las bombas callarán en Gaza por primera vez desde que colapsó el alto el fuego en marzo. Israel anuncia este sábado que detiene los bombardeos « ... para implementar la fase 1 del plan de Donald Trump y liberar a los rehenes».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas
  4. 4 La Aemet espera el golpe de la dorsal subtropical que rozará Canarias tras el fin de semana
  5. 5 Detenido un buceador por extraer más de 80 kilos de cocaína en un buque en el Puerto de Las Palmas
  6. 6 30 detenidos y 21 investigados por robar en las maletas de pasajeros de Tenerife Sur
  7. 7 «Mezquino y cobarde»: el pleno de Las Palmas de Gran Canaria más sucio
  8. 8

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  9. 9 Redada en Las Canteras para proteger el arbolado
  10. 10 Cortes de carreteras y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 3 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Israel anuncia el fin de los bombardeos en Gaza

Israel anuncia el fin de los bombardeos en Gaza