Irán retira un barco espía del mar Rojo por temor a un ataque israelí

Teherán ha retirado del mar Rojo un mercante de bandera iraní que, según informes de Inteligencia, opera como un barco espía ante el temor a que esté en la diana del ejército de Israel. El buque navega hacia el puerto seguro de Bandar Abbas, dentro supuestamente de un plan más amplio de las autoridades islamistas para proteger sus intereses militares; en especial, aquellos con mayor valor estratégico u ofensivo, que podrían figurar como objetivos prioritarios de las Fuerzas de Defensa israelíes en caso de que obtengan luz verde para realizar ataques selectivos contra Irán en respuesta a su bombardeo del pasado fin de semana.

El mercante, bautizado 'Behshad', pertenece a una naviera de Teherán que Estados Unidos sancionó ya en el pasado al considerarla como una fachada para encubrir las líneas marítimas que dirige el propio régimen de los ayatola. Consignado como de transporte de cargas generales, el barco navega fundamentalmente por el mar Rojo desde 2021. Según los datos de tráfico naval, hasta el pasado 4 de abril estuvo anclado frente a la costa de Yemen. Luego zarpó y dejó de transmitir sus coordenadas hasta se reaparición este jueves cerca del estrecho de Ormuz, según informa Bloomberg.

Distintos servicios de Inteligencia han mantenido durante años a este y otros mercantes bajo su radar. El más famoso es el 'Saviz', que en 2021 sufrió un sabotaje por la explosión de varias minas-lapa en su casco. El mercante fue recuperado y sigue operativo. Teherán siempre ha culpado de este ataque a Israel.

En el caso del 'Behshad', las agencias internacionales sospechan que da cobijo a células de espionaje de la Guardia Revolucionaria, que en los últimos meses habrían facilitado a los hutíes datos sobre los cargueros que cruzan el mar Rojo y sobre los cuales los rebeldes mantienen un acoso constante. El régimen islamista ha declarado reiteradamente que estos navíos son simplemente cargueros y advertido a Israel y Estados Unidos que se abstengan de atacarlos.

No hay certeza alguna en Tehéran sobre los proximos pasos del Gobierno israelí. De hecho, este jueves ha trascendido que su primer ministro, Benjamín Netanyahu, estaba convencido de dar una réplica inmediata y muy contundente al ataque iraní con 300 misiles y drones del pasado fin de semana, pero finalmente fue detenido por el presidente estadounidense, Joe Biden. Fuentes cercanas al gabinete, han asegurado a 'The Times of Israel' que Netanyahu «archivó» los planes de represalia aprobados inicialmente por su gabinete, que ahora estudia otras posibles acciones menos graves. «Las sensibilidades diplomáticas ganaron», dijo una fuente de alto nivel a la cadena pública israelí Kan. «Habrá una respuesta, pero parece que será diferente a lo planeado».

Otras fuentes, citadas por el portal Axios, señalaron en cambio que la venganza se canceló por «razones operativas» y solo después de su aplazamiento el Gobierno informó a Biden. Aryeh Deri, parlamentario y fundador del partido ultraortodoxo Shas, ha sido uno de los observadores del consejo de guerra israelí más vehemente en el rechazó a un ataque severo contra Irán al entender que el Estado hebreo ya tiene un frente abierto lo suficientemente importante en Gaza. Frente a la euforia con el que otros destacados dirigentes del Gobierno y el ejército han festejado que fueran derribados el 99% de los drones y misiles enviados por el régimen de Teherán este pasado fin de semana, Deri ha señalado que se debió a «milagros incomparables».

Medios diplomáticos han señalado que nadie sabe con precisión cómo «de cerca» estuvo Israel el lunes de promover un «ataque real» de respuesta a Teherán. Pero lo que sí está claro es que «calculó mal» la reacción de Irán al bombardeo de su embajada en Damasco, ocurrido el pasado 1 de abril y desencadenan te de toda la crisis posterior con los israelíes. En aquella acción, un misil voló el edificio consular y mató a siete dirigentes de la Guardia Revolucionaria Islámica, entre ellos dos generales.

Al parecer, la Inteligencia militar israelí evaluó que el régimen islamista reaccionaría a esta agresión con un ataque de baja intensidad, con el disparo de no más de diez misiles hacia su territorio. A medida que los ánimos se encendieron en la calle y entre los dirigentes iraníes, las estimaciones ascendieron hasta los 60 proyectiles. El sábado, la Guardia Revolucionaria lanzó 300 misiles y drones, demostrando de nuevo un grave error de previsión israelí.

Pocos altos dirigentes políticos y militares durmieron en las principales potencias mundiales en las horas previas al bombardeo. El 'Times' revela el alto protagonismo que tuvo la diplomacia cuando el régimen de los ayatolá informó tres días antes de que no pretendía iniciar una guerra, pero sí detalló sus planes de réplica. EE UU se percató de que era imposible detener el ataque y, a lo más, que solo se podrían contener sus efectos orquestando una potente y coordinada defensa de los cielos israelíes. Diplomáticos de varios países intervinieron también para calmar los ánimos de China, India e Irak.

La diplomacia también se ha hecho patente en Bruselas, donde lo que menos se desea es una escalada de la tensión en Oriente Medio. Inquieta por la reacción que anuncia Israel, la UE ha pedido este jueves «máxima moderación» al Gobierno de Netanyahu y, a cambio, prometen redoblar las sanciones sobre el régimen iraní.

Al término de su cumbre extraordinaria, los líderes de los Veintisiete se han comprometido con la seguridad de Israel y acordado castigar al sector de defensa de Irán, en concreto a la industria fabricante de drones y misiles. con «nuevas medidas restrictivas». El presidente del Consejo, Charles Michel, ha defendido la importancia de «hacer todo lo posible para aislar a Irán e implicar al resto de países de la región» en el onjetivo de detener la escalada de tensiones.