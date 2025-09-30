Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un atentado reciente en Cisjordania, cuando un camionero intentó embestir a una patrulla israelí. EFE

Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania

Un conductor palestino les arrolló en el arcén y luego intentó acuchillarlos, pero antes fue abatido por un reservista armado

T. Nieva

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:04

Dos menores israelíes han resultado heridos este martes al ser atropellados por un coche en un cruce de carreteras en Cisjordania, en lo que las ... autoridades han calificado de «ataque terrorista». El agresor ha sido abatido a tiros por un reservista que circulaba en su automóvil y presenció el arrollamiento.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  2. 2 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  3. 3 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  4. 4 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  5. 5 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  6. 6 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  7. 7 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  8. 8 Los altos cargos del Gobierno de Canarias desvelan el dinero que tienen en el banco y algunos no superan los 1.600 euros
  9. 9 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 El duelo de una familia de calderones en Gran Canaria: portaban a su cría muerta en la boca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania

Heridos dos menores israelíes atropellados en un «atentado terrorista» en Cisjordania