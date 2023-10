La guerra entre Israel y Hamás, en directo: el ejército hebreo ataca los puestos de Hezbolá en el sur del Líbano

06:37

Israel ataca los puestos de Hezbolá en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que han lanzado un ataque contra un puesto del partido-milicia libanés Hezbolá en el norte de Líbano, tras detectar un objetivo volador no identificado en territorio israelí. «Hace poco tiempo, las FDI han atacado un objetivo de Hezbolá en el sur del Líbano en respuesta a la infiltración de buques no identificados que fueron interceptados y al tiroteo que se llevó a cabo contra un avión no tripulado de las FDI», han comunicado las propias fuerzas armadas israelíes en una publicación en la red social X, antes conocida como Twitter.