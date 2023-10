El ejército de Israel planea intensificar los ataques sobre Gaza

10:39

"El primer convoy de ayuda humanitaria no tiene que ser el último"

La ONU ha celebrado la entrada de 20 camiones en la mañana de este sábado en Gaza con medicinas y alimentos. No obstante, el organismo internacional ha pedido que este convoy no sea una excepción y que se permita un flujo constante de envíos para paliar la grave situación humanitaria que se vive en la Franja. «Esta primera caravana no ha de ser la última», ha pedido Martin Griffiths, alto cargo de las Naciones Unidas.

El organismo internacional, a través de su misión UNRWA, ha perdido en estas dos semanas a 17 colaboradores que trabajan en Gaza en cuestiones humanitarias.

Por su parte, Hamás también se ha pronunciado por la llegada de los camiones. Aseguran sus responsables que estas medicinas y alimentos son bien recibidos pero que no palían prácticamente en nada «la tragedia» que se está viviendo «a consecuencia de la campaña criminal de bombardeos israelíes».