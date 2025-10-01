Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La flotilla retransmite en directo su avance hacia Gaza. Reuters

Buques israelíes inician la interceptación de la flotilla que se dirige a Gaza

Los 47 barcos ya no cuentan con escolta española e italiana y habían superado el punto en el que el 'Medleen' fue interceptado en junio

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:51

Las 47 embarcaciones que partieron de diferentes puertos mediterráneos para componer la Flotilla Global Sumud y tratar de romper el cerco marítimo al que Israel ... somete a Gaza sabían perfectamente que la Marina hebrea no les permitiría alcanzar su objetivo. «Anoche, varios buques de guerra israelíes amenazaron nuestro convoy. Atacaron nuestras embarcaciones, intimidaron a nuestra tripulación e inutilizaron nuestras comunicaciones», contó este miércoles por la mañana David Adler, uno de los coordinadores generales de la organización activista Progressive International, en la que consideró que sería la última comunicación que iba a publicar a bordo de un barco que se encontraba ya a solo 120 millas náuticas -222 kilómetros- de Gaza.

