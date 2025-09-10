Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, al recibir al presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed. AFP

El bombardeo de Israel en Qatar provoca la desconfianza del Golfo con Trump

El ataque en Doha contra la cúpula de Hamás deja en evidencia a Washington tras haber ofrecido garantías a su aliado de que algo así no ocurriría

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:35

Los países del Golfo cerraron filas en torno a Qatar tras el bombardeo de Israel del martes contra la cúpula política de Hamás. Mohammed bin ... Zayed, presidente de Emiratos Árabes Unidos, viajó a Doha para mostrar su solidaridad y en las próximas horas está prevista la llegada de Mohamed Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí. Emiratíes, saudíes y cataríes recibieron la visita de Donald Trump en mayo, firmaron contratos multimillonarios con Estados Unidos y ahora miran con recelo a la Casa Blanca porque ha sido incapaz de controlar a Benjamín Netanyahu, sin problemas para bombardear a un firme aliado de Washington que tenía garantías de que esto no ocurriría. La sensación de seguridad que les otorgaba la estrecha relación con Washington ha sufrido un severo revés.

