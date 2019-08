Open Arms: en aguas italianas pese al veto de Salvini

La embarcación entró en aguas territoriales italianas esta mañana y actualmente está frente a las costas de Lampedusa, a la espera de que los 147 socorridos y la tripulación puedan descender a tierra.

La Justicia italiana canceló el miércoles la prohibición contra Open Arms que había firmado el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, por la situación de gravedad en la que se encontraba el barco, que llevaba en el Mediterráneo casi dos semanas.

Pero Salvini, que mantiene un pulso firme contra la inmigración, anunció que presentaría un recurso urgente ante el Consejo de Estado y que firmaría una nueva prohibición para impedir al barco entrar en aguas territoriales de Italia.

La ha firmado durante la madrugada, pero la prohibición también necesitaba del apoyo de los ministros de Transporte, Danilo Toninelli, y de Defensa, Elisabetta Trenta, ambos del Cinco Estrellas y que se negaron a hacerlo.

"Más allá de las controversias de los últimos días, no debemos olvidar que hay niños y jóvenes que han sufrido violencia y abuso de cualquier tipo. La política nunca puede perder la humanidad. Por eso no he firmado", ha dicho hoy la ministra Trenta.