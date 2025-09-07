Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Reuters

Rusia lanza un ataque masivo con drones y misiles y alcanza por primera vez una sede del Gobierno de Ucrania

La última ofensiva contra Kiev deja 17 heridos y tres muertos, uno de ellos, un niño menor de un año

T. Nieva

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:06

Rusia ha lanzado en la madrugada de este domingo un nuevo ataque masivo con más de 800 de drones y una decena de misiles contra ... Kiev y ha bombardeado por primera vez una sede del Gobierno ucraniano, el Gabinete de ministros, provocando un incendio. La última ofensiva rusa en Ucrania ha dejado dos muertos y 17 heridos. En el distrito de Svyatoshyn (Kiev), según información preliminar, han fallecido dos ucranianos, «una mujer joven y un niño menor de un año», ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Balances posteriores han elevado a tres los fallecidos.

