May presenta el "plan B" del ‘brexit’ para sumar apoyos

La crisis en la que está sumido el Reino Unido por el brexit , cuya fecha de retirada del bloque europeo está fijada para el próximo 29 de marzo, se ha profundizado por la polarización de la Cámara de los Comunes, donde May no tiene mayoría y necesita del respaldo de los diez diputados del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte para sacar adelante las leyes.

Tratado bilateral con Irlanda

Aunque aún el Gobierno no ha desvelado las nuevas ideas de May para el brexit, el dominical The Sunday Times reveló que podría consistir en firmar con la República de Irlanda un tratado bilateral que permita eliminar del acuerdo negociado con Bruselas la controvertida salvaguarda o "garantía", pensada para evitar una frontera física entre las dos Irlandas.

Muchos parlamentarios, especialmente los del DUP, rechazaron la salvaguarda porque temen que deje atado al país a las estructuras de la UE en contra de su voluntad, en caso de que Londres y Bruselas tarden más de lo esperado en sellar un acuerdo comercial durante el periodo de transición -del 29 de marzo de 2019 a finales de 2020-.

Pero los renovados esfuerzos de May pueden verse eventualmente alterados si prosperan los planes de dos grupos de diputados que buscan impedir un "salto al vacío" el 29 de marzo, es decir un brexit sin acuerdo por temor a las consecuencias para el país.

Para conseguir sus objetivos, estos diputados estarían dispuestos a presentar enmiendas de cara a la votación del 29 de enero.