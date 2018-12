May admite una charla «enérgica» con Juncker por el ‘brexit’

Aclaraciones

Juncker, por su parte, ha recordado que sus palabras se enmarcaban en un contexto en el que calificaba el clima general del debate en Reino Unido y no a May en particular.

May se refería así al momento en que se ha encarado con Juncker para recriminarle que en una rueda de prensa el jueves usara la palabra "nebulosa" para describir a May, algo que el jefe del Ejecutivo comunitario ha negado a la premier cuando ésta se ha dirigido a él con gesto serio.

La UE niega margen para negociar

A pesar de la seguridad con la que May ha dicho que conseguirá más gestos de la UE en las próximas semanas, la mayoría de los líderes que se han expresado lo han hecho para negar margen de negociación y recalcar que ahora es el momento del Parlamento británico, al que el corresponde votar si ratifica o no las condiciones del divorcio.

"No he ordenado nuevas negociaciones, tenemos que excluir cualquier tipo de reapertura sobre el acuerdo de retirada. Pero por supuesto seguiremos en Bruselas y estoy siempre a disposición de la primera ministra May, es mi trabajo y un placer estar en contacto", ha resumido Tusk, tras dos días de cumbre.

"No, no, no, no, no, ¡Basta, no!", ha exclamado, a su vez, el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, cuando a primera hora del viernes le han preguntado por la disposición de la UE a reabrir el acuerdo para introducir garantías jurídicas.