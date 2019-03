Los pilotos de Air Europa piden que se suspendan sus vuelos a Venezuela

Air Europa ha decidido que las tripulaciones que vuelan su ruta Madrid-Caracas no pernocten ya en Caracas como medida de seguridad, sino que duerman en Punta Cana (República Dominicana), «haciendo la ruta triangular», después de que el sábado una de sus tripulaciones fuera perseguida por varias motos cuando se dirigía a su hotel en la capital venezolana y se viera obligada a entrar rápidamente al hotel al escuchar unos tiros. El suceso terminó sin incidentes entre la tripulación.

La compañía aérea ha aclarado que «en ningún» momento la tripulación de su vuelo a Venezuela, ni la furgoneta que les transportaba del aeropuerto al hotel fue «tiroteada, retenida o atracada», y que durante el trayecto en furgoneta a la tripulación les acompañaba un miembro de seguridad del hotel y dos militares de la Guardia Bolivariana.

En una rueda de prensa en Madrid, miembros del Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) han denunciado la situación de «desamparo» en la que se encuentran y que pone en peligro la integridad física de las tripulaciones de la compañía área, que sigue volando a Caracas.

«Ahora mismo otro avión de Air Europa está volando hacia Venezuela. Antes pedíamos que la tripulación no pernoctara, pero ahora exigimos que ya no vuele más», ha dicho José Roncero, jefe de la sección sindical del Sepla de Air Europa advirtiendo que el aeropuerto no cumple las mínimas medidas ni técnicas ni de seguridad.

«El aeropuerto actualmente no tiene luz, no hay controles de seguridad y es muy peligroso volar en estas condiciones», ha advertido Roncero.

Los pilotos de Air Europa, compañía que vuela tres veces por semana a Venezuela llevando a unos 259 pasajeros entre Madrid y Caracas, entienden el interés comercial de la compañía en seguir volando, «pero no hasta el límite de poner en peligro la seguridad de los trabajadores». Algunos trabajadores de la tripulación afectada por el ataque del pasado fin de semana que estaba conformada por dos pilotos y ocho auxiliares de vuelo ya se han dado de baja por situación de estrés y ansiedad ante los últimos acontecimientos.