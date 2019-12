Los británicos deciden en las urnas si se regalan el ‘brexit’ por Navidad

El viento sopla a favor de los conservadores

El líder que encabeza todas las encuestas, el conservador Boris Johnson, se ha comprometido a entregar "como regalo de Navidades anticipado a la Nación" la nueva Ley del Brexit, aunque la salida oficialmente no se consumará hasta el 31 de enero. Get brexit done, culminemos el brexit, es su mensaje estrella.

Ni los agrios debates sobre el sistema de salud -lo que más inquieta a los británicos tras el brexit-, ni sobre la seguridad tras el atentado terrorista registrado en plena campaña, cambiaron la dirección del viento que sopla a favor de los conservadores.

Johnson concita a tres de cada cuatro votantes a favor del "divorcio" y ha sometido al Partido del Brexit de Nigel Farage, que parecía una amenaza tras ganar las elecciones europeas. En los sondeos, casi siempre mantiene una distancia de seguridad de 10 puntos con respecto al Partido Laborista, principal de la oposición.

La ambigüedad del líder izquierdista, Jeremy Corbyn, que promete un nuevo acuerdo y un segundo referéndum en el que será neutral, descoloca al 70% de sus votantes partidarios de la permanencia.