Los aranceles de EE UU a China encienden la guerra comercial

El Gobierno chino no se estará quieto

Según proyecciones del centro de estudios Peterson Institute for International Economics, con sede en Washington , el impacto a nivel macroeconómico será "mínimo", pero sí afectara a nivel micro en determinados sectores y empresas.

Sin ir más lejos, el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, dijo este jueves en rueda de prensa que China "no va a disparar la primera bala" y que no aplicará medidas arancelarias antes de que lo haga EE UU

Pekín , por su parte, ha reiterado en varias ocasiones que no está a favor de iniciar una guerra comercial contra Estados Unidos , pero también ha avisado de que no se quedará impasible ante las barreras comerciales impuestas por el Ejecutivo de Trump.

Intercambio de golpes

En concreto, las medidas arancelarias de China sobre productos estadounidenses se traducirán en pérdida de empleos, ralentización de las inversiones y subida de los precios en EE UU, entre otros.

Para la economista Monica de Bolle, investigadora del Peterson Institute for International Economics, "este intercambio de golpes es el comienzo de una guerra comercial entre EE UU y China".

"Cuando uno castiga y el otro toma represalias, los dos países entran en una guerra comercial. Era esperada, no me sorprende: China y Estados Unidos no están negociando, solo atacando", analizó De Bolle en declaraciones a Efe.