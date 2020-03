Londres al fin se prepara para la pandemia

104 personas han fallecido como consecuencia del Covid-19 en Reino Unido.

«Tomamos precauciones. Mira, guardamos una distancia y cuando llego a casa no toco nada antes de lavarme las manos», decía el hombre descubierto, el más dicharachero. «Pero hay que estar relajado y disfrutar. La mejor medicina es ser feliz». Uno de sus amigos, con turbante negro y una estampa de hombre sano por encima de los 65 años, puntualizaba: «Yo voy con estos guantes. He venido en autobús. No hace falta ni lavarse las manos».

La libra cae

Hay casi tantos indios como británicos en Hounslow, un barrio al oeste de la ciudad, por el que sobrevuelan los aviones descendiendo hacia el aeropuerto de Heathrow. Había menos aviones y menos gente que la habitual en la calle mayor. El dependiente de un quiosco de café decía que había perdido en los últimos días el 75% de su clientela.

La incitación de Boris Johnson, el lunes, a evitar contactos no necesarios no parecía tener un efecto dramático. Hamburgueserías o restaurantes de kebab tenían clientes en su interior. En supermercados o tiendas de comestibles, con grandes bolsas de lentejas ‘dal’ o habas ‘mung’, la gente no mantenía la distancia de precaución. Un cálculo tosco: el 2% llevaba mascarilla, bufanda o velo. En la recepción del hospital había abundantes asientos vacíos. La observación externa no daba la impresión de desbordamiento.

El Gobierno finalmente confirmó el cierre de colegios. Era en cualquier caso ineludible. La inasistencia de profesores y de alumnos estaba llevando a cierres unilaterales de escuelas y a condiciones de trabajo cada vez más difíciles para el personal que aún acude al trabajo. Los medios sugieren que la orden de encierro a la población de Londres llegará antes del fin de semana.

La sesión de preguntas del primer ministro, que se celebra los miércoles, tuvo en esta ocasión extrañeza; solo los diputados elegidos para preguntar y los líderes estaban presentes, practicando el distanciamiento. Tuvo también entereza. Jeremy Corbyn pidió a Johnson que su paquete de medidas económicas incluya los más vulnerables. El primer ministro reconoció el valor de la petición. Ambos, y otros portavoces de partidos, mantuvieron la sobriedad y evitaron el partidismo borrego.

La libra cae con respecto al dólar y al euro. Al daño económico que causará el ‘brexit’ se añade el del coronavirus. La suma de golpes habría llevado a los inversores a asociar a Reino Unido con más riesgo. Pero, al cierre de los mercados el martes, una libra valía 1.20 euros y ahora 1.08. Lo único relevante que ha ocurrido es el cambio de estrategia del Gobierno ante la epidemia, que quizás ha restado confianza.