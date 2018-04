Las FARC temen el "fracaso" del proceso de paz tras la detención de Santrich

La FARC ha respaldado la huelga de hambre iniciada por su antiguo líder y ha subrayado que "Santrich no puede ser el trofeo a entregar a (Donald) Trump en su visita a Colombia ", en un comunicado difundido antes de que la Casa Blanca anunciase que el presidente de Estados Unidos anulaba la visita oficial que tenía previsto realizar a Bogotá. En su lugar viajará el vicepresidente, Mike Pence.

La ONU hace un seguimiento del caso

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha confirmado en un comunicado que está haciendo "seguimiento" de la polémica y ha instado a "las instituciones del Estado" a actuar con cautela, habida cuenta de que "las decisiones que se tomen tendrán consecuencias profundas para el proceso de paz" en el país sudamericano.

La misión ha recordado que el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición contempla que, cuando se investiguen delitos presuntamente cometidos por un integrante de las FARC, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz deberá evaluar la conducta atribuida "para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado".

El Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, ha subrayado en una entrevista a Caracol Radio que el Gobierno "analizó seriamente el tema", ya que en un caso de este calado "no se podía tomar ninguna decisión a la ligera". Rivera ha admitido de las complicaciones que acarrea para el proceso de paz, pero ha enfatizado que el arresto de Santrich no afectará al proceso de reintegración de exguerrilleros.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, defendió el lunes que Santrich fue detenido tras "rigurosas investigaciones" y se mostró dispuesto a extraditarlo a Estados Unidos. "Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo concepto de la Corte Suprema. Esas son las reglas del juego", señaló.