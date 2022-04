Kiev se rearma para resistir la ofensiva del Donbás

Moscú ensaya con éxito el lanzamiento de un misil capaz de alcanzar objetivos a 18.000 kilómetros

«Hará reflexionar dos veces a quienes amenazan a nuestro país con una retórica desenfrenada y agresiva». Fueron las palabras con las que Vladímir Putin construyó este miércoles su particular 'aviso a navegantes' después de confirmar el ensayo con un misil balístico que surcó, hasta impacto, más de 5.000 kilómetros sobre territorio ruso, pero que podría alcanzar los 18.000. El lanzamiento se producía a las 15.12 (hora local) desde un cosmódromo en la región de Arcángel, al noroeste del país.

Y no pilla por sorpresa a Occidente, pese al clima de máxima tensión que se vive por el conflicto en Ucrania. De hecho, Estados Unidos dijo que había sido informado del ensayo y que estas operaciones no son una novedad. No es la primera vez que el Ejército ruso realiza pruebas con misiles de largo alcance. De hecho, el 'Sarmat' o 'Satan', como se denomina a este cohete, forma parte de una serie de armas «invisibles» que fueron presentadas en 2018 por el propio Putin. Entre ellos, los hipersónicos 'Kinjal' y 'Avangard'.

En marzo, Moscú confirmó que había utilizado el 'Kinjal' por primera vez contra objetivos ucranianos. El 'Sarmat', que cuenta con un peso superior a las doscientas toneladas, conseguiría mejores resultados que su predecesor, el misil 'Voevoda', que ya era capaz de llegar a zonas de impacto situadas a 11.000 kilómetros de distancia.

El Kremlin se ha jactado en varias ocasiones de ese alcance sin igual, hasta el punto de que el propio Vladímir Putin llegó a destacar su capacidad para «apuntar objetivos a través de los polos norte y sur». También ha incidido en que todos los componentes son de producción nacional.

Una vez completado el programa de pruebas, este arma de nueva generación se integrará en las Fuerzas de Misiles Estratégicos. El Ejército ya tendría un regimiento en proceso de formación para el uso potencial de este misil intercontinental en la región siberiana de Krasnoyarsk.