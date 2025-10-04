Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de las fuerzas de seguridad arrestan a un manifestante durante una protesta en Rabat. Reuters

Los jóvenes se rebelan en Marruecos

Las calles de las grandes ciudades del país africano bullen por las manifestaciones en pro de mejores condiciones de vida. Expertos nos dan las claves de su descontento

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 12:09

Comenta

Hay vida más allá de Instagram y Tiktok. El interés de los jóvenes de la generación Z, aquellos nacidos entre finales de los noventa y ... la primera década de este siglo, no se limita a los posados en lugares insólitos, pergeñar coreografías domésticas y asumir retos virales. En la última semana, las calles de las grandes ciudades marroquíes se han convertido en el escenario de sus manifestaciones en pro de mejores condiciones de vida. La injusticia social ha impulsado protestas convocadas en las redes sociales. Varias voces conocedoras de la situación del reino magrebí nos proporcionan claves para entender la frustración y descontento que destilan sus proclamas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 Redada en Las Canteras para proteger el arbolado
  3. 3 30 detenidos y 21 investigados por robar en las maletas de pasajeros de Tenerife Sur
  4. 4 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas
  5. 5 Detenido un buceador por extraer más de 80 kilos de cocaína en un buque en el Puerto de Las Palmas
  6. 6 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7

    Israel anuncia el fin de los bombardeos en Gaza
  8. 8

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  9. 9 «Mezquino y cobarde»: el pleno de Las Palmas de Gran Canaria más sucio
  10. 10 La Aemet espera el golpe de la dorsal subtropical que rozará Canarias tras el fin de semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los jóvenes se rebelan en Marruecos

Los jóvenes se rebelan en Marruecos