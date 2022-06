Johnson celebra su «victoria hueca» en el voto de confianza

Boris Johnson celebró en la noche del lunes su victoria «decisiva» en el voto de confianza de su grupo parlamentario y ha explicado a su Gabinete este martes que es «importante», porque permitirá «trazar una línea final» sobre el escándalo del incumplimiento de las normas de la pandemia, el 'partygate'. A partir de ahora, les dijo, «podrán concentrarse exclusivamente en lo que importa a la gente».

«Vamos a avanzar con la masiva agenda por la que fuimos elegidos en 2019», dijo Johnson en un inicio de la reunión, televisada en directo. «Es algo enorme, enorme, de lo que todos formamos parte: transformar realmente infraestructura, capacitaciones profesionales y tecnología, uniendo y equilibrando el país,… Es, totalmente, moralmente, socialmente, económicamente, políticamente, lo que debemos hacer».

Los proyectos más inmediatos son la presentación del proyecto de ley que derogaría parte del Protocolo sobre Irlanda, en el Acuerdo de Retirada pactado por Johnson la Unión Europea, y un discurso sobre el problema de la vivienda. Pidió a los ministros que le presenten planes para recortar el coste de sus departamentos y prometió que la gran transformación irá acompañada de reducciones de impuestos.

Dos años y medio después de la victoria electoral en diciembre de 2019, el primer ministro y sus seguidores han rechazado las demandas de dimisión argumentando que ha acertado en las decisiones importantes. Mencionan cuatro: que selló el 'brexit', que impulsó la vacuna contra la pandemia, que logró el mayor crecimiento entre los países del G7 en 2020 y que lideró la respuesta a la invasión de Ucrania.

No mencionan ningún logro sobre aquel programa electoral, sino respuestas del premier a eventos inesperados (la pandemia y la guerra). O asuntos más que discutibles. El 'brexit' no se ha cerrado. Está enquistando una disputa agria entre Londres y Bruselas. La medición del crecimiento económico en 2020 llegó después de que el Reino Unido perdiese, en 2019, el mayor porcentaje de PIB en el G7.

Tras ganar una votación en su grupo parlamentario por 59% de los votos contra 41%, Johnson promete dedicarse «exclusivamente» a la política detallada y sobria, en la que no sobresale, y recrea la ilusión de un líder para toda la nación: el que allana en un mandato las diferencias económicas del país aumentando el gasto público y recorta impuestos, tras subirlos al más alto nivel de la Segunda Guerra Mundial.

Camaleón

El vaticinio de medios de comunicación es más pesimista sobre su futuro. El 'Daily Telegraph', su casa profesional como periodista, describe lo ocurrido en la noche del lunes como «una victoria hueca que desgarra a los 'tories'». Más comedido, 'The Times', que despidió a Johnson por mentir en un artículo, lo describe como «un vencedor herido».

El estilo de gobernar de Johnson se basa en tomar medidas que sean populares entre sus electores y en el grupo parlamentario. Rectifica con velocidad cuando surgen protestas sustanciales, y lo hace tan a menudo que hay páginas dedicadas al número de giros de 180 grados que ha perpetrado en 26 meses. «The Mirror» contaba cincuenta al final de mayo.

El voto de 148 diputados del grupo parlamentario conservador para desbancarlo provocaría, de seguir esa costumbre, un esfuerzo inmediato del primer ministro para gratificarlos. Una manera evidente de lograrlo sería darles cargos. Entre los diputados sin cargos en el Gobierno, los partidarios del cese de Johnson habrían ganado con holgura la votación del lunes.

Como no es posible dar tantos cargos, se predice la caída del líder camaleónico. Unos se basan en el precedente histórico: las caídas de Margaret Thachter en 1990 y Theresa May en 2019. Pero las analogías conducen con frecuencia al error y en este caso se comparan circunstancias y procedimientos que realmente no permiten llegar a ninguna conclusión.

El semanario 'The Spectator', que él dirigió, encabeza su portal digital con un artículo titulado: «El juego ha terminado, Boris Johnson». Políticos y columnistas coinciden en que su liderazgo no atravesará el otoño, porque el voto de confianza deparó el peor resultado posible. La libra, que subió el lunes por la esperanza de claridad política, cayó el martes por la expectativa de confusión y divisiones.

Hay ya calendario para su derribo. El 23 de junio, las elecciones para sustituir a dos diputados conservadores medirán la popularidad del partido. Un comité parlamentario ha iniciado una investigación sobre si el primer ministro mintió a la Cámara de los Comunes sobre el 'partygate'. Su informe, en caso de condenarlo, sería el golpe letal para un político que intentará con todas sus artes esquivar ese maleficio.