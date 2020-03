Italia registra ya más de 1.000 muertes por coronavirus y más de 15.000 casos

12.839 casos positivos, 2.214 más que el miércoles

La decisión del Gobierno

La decisión del Gobierno se produjo después de que el presidente regional de Lombardía solicitara formalmente un endurecimiento de las medidas para intentar contener la propagación del virus en este sentido y del encuentro mantenido el martes con los líderes de los principales partidos opositores.

En este sentido, el líder de la Liga, Matteo Salvini, ha defendido este jueves que el último decreto anunciado anoche por Conte "no es suficiente, hacen falta medicas aún más restrictivas".

"No lo digo como jefe del primer partido de la oposición. Los médicos piden cerrar todo lo que no es irrenunciable, lo que es estratégico" pero esto no está ocurriendo. "Las cosas o se hacen o no se hacen", ha sostenido, según informa la agencia de noticias AdnKronos.