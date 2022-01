La fiesta de Johnson en el confinamiento al grito de «¡Tráete tu propia botella!»

Una nueva fiesta multitudinaria durante el confinamiento pone al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, de nuevo en el punto de mira de la Policía Metropolitana. En un mensaje de correo electrónico filtrado a la prensa local, el líder británico celebró una fiesta el 20 de mayo de 2020, durante la primera cuarentena impuesta en el país a causa de la pandemia. Alrededor de unas cien personas fueron invitadas a tomar unas copas en el jardín de Downing Street. «Tráete tu propia botella!», señalaba la invitación escrita por el secretario particular de Johnson, Martin Reynols. En el mismo, se incitaba a «disfrutar del buen tiempo tomando unas copas con distancia social». No obstante, no fue hasta doce días después, el 1 de junio, cuando las autoridades británicas relajaron las restricciones para permitir a grupos de hasta seis personas reunirse en exteriores.

La Policía Metropolitana investiga los hechos, que apuntan a una posible «violación» de las normas impuestas en el contexto de la crisis sanitaria. A pesar de que testigos de la verbena afirman que tanto el primer ministro como su aún pareja, Carrie Symonds, estaban presentes en la misma, el primer ministro ha rechazado confirmar si se encontraba entre las personas que se reunieron; en total, una treintena.

Este nuevo escándalo llena a Johnson de críticas. El Partido Laborista ya ha avisado de que el 'premier' se enfrentará a «preguntas» si se confirma que finalmente asistió al evento. «Si el primer ministro se saltó la ley, dimitirá, ¿verdad?», subrayó el diputado laborista Ben Bradshaw. Otro miembro del partido, Keir Starmer, indicó al líder conservador en su cuenta de Twitter que «no solo sabía de las fiestas en Downing Street, sino que asistió. Deje de mentir al público británico. Es hora de confesar de una vez». Mientras, el Comité de Estándares en la Vida Pública, un organismo de control, ha acusado al Ejecutivo de ser, como mínimo, «descuidado» en su enfoque para mantener estándares adecuados, subrayando polémicas como las de las fiestas durante los confinamientos.

Cabe recordar que no es la primera vez que el Gobierno de Johnson recibe críticas por la celebración de fiestas en los momentos más duros de la pandemia. El 18 de diciembre de 2020, cuando estaba en vigor otro confinamiento en Reino Unido, se celebró una fiesta a la que asistieron «decenas» de personas. La doctrina oficial pasaba entonces por prohibir las reuniones en interiores salvo para miembros de una misma burbuja familiar y limitar al máximo los contactos.