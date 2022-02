Familias en gestación subrogada piden protección para sus hijos en Ucrania

Familias con procesos de gestación subrogada en Ucrania han reclamado al Gobierno español protección para los hijos que van a nacer o que han nacido en ese país en guerra en los últimos días y que les faciliten la entrada por pasos fronterizos que estén abiertos.

Ante la prohibición general de paso a Ucrania por la guerra, la Plataforma por la Protección de la Infancia Nacida en Georgia y Ucrania (Apingu) ha pedido a Exteriores que «con carácter igualitario, vele por el derecho fundamental de los hijos -concebidos o ya nacidos- a la vida y la integridad personal, permitiendo el acceso a ellos desde España antes o después de su nacimiento en Ucrania, sin sanción o discriminación por su diferente modo de concepción«.

En un comunicado, l as familias exigen al Ejecutivo que no vuelva a ocurrir la situación de 2020 generada por la covid en la que se limitaron los movimientos y a las familias se les autorizaba la salida de Ucrania, pero no la entrada al país.

«Una privación de libertad de movimiento a nuestras familias formadas gracias a la gestación subrogada puede ocasionar que, en la mejor de las hipótesis, dejemos a los bebés con una canguro en un apartamento de entradas y salidas que desconocemos; que les dejemos en un hogar o búnker masificado de bebés o que se los lleven a un orfanato público a los que España rechazó recurrir para las adopciones internacionales», afirman.

Defienden que la vigente Instrucción de 18 de febrero de 2019, que prohíbe al Consulado dar a los niños nacidos por gestación subrogada el reconocimiento y la inscripción de su paternidad y maternidad en el Registro Civil español -recurrida por la plataforma-, «no debe impedir que los bebés sean presumidos españoles y como tales tratados para la protección por acción y omisión de su vida e integridad personal».

«Rogamos el respeto de nuestras inminentes solicitudes de ingreso en el territorio ucraniano por los pasos fronterizos que se hallen abiertos, sin que deba tener cabida su desestimación o paralización por las autoridades españolas amparadas en una protección que no se solicita como impeditiva del efectivo ejercicio del derecho a la libertad de movimiento de nuestras familias», demandan las familias.

«Como los demás, tienen nuestros hijos neonatos -concebidos o próximos al nacimiento- derecho a la supervivencia y al desarrollo, a la atención perinatal y postnatal, a unas condiciones de bienestar y sin tensiones, por lo tanto de calidad, seguridad, continuidad y afecto, en la fase más esencial de su vida«, concluyen