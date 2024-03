Zemmour y la sobrina de Le Pen prometen defender a Europa de la islamización

Los ultraderechistas Éric Zemmour y Marion Maréchal lanzaron este domingo en París la campaña electoral de su partido Reconquista para las elecciones europeas prometiendo a los franceses que si les votan el 9 de junio ellos defenderán a Francia y a Europa de la islamización, que, según ellos, gangrena el continente.

«¿Qué quieren ustedes: una Europa islamizada o quieren todavía una Europa europea?», preguntó Maréchal, cabeza de lista Reconquista para las elecciones ante 5.000 simpatizantes. «Europa sigue viva y nunca será conquistada ni sumisa», se mostró convencida la candidata ultraderechista.

Zemmour hizo en su discurso una oda a Francia, a Europa y a la civilización europea y cargó contra el islamismo, el movimiento woke y el islamo-izquierdismo. «Europa no es un país, Europa no es un pueblo ni una nación, pero es una sola y misma civilización forjada por el judeo-cristianismo y el espíritu greco-romano. Todos aquellos que no se reconocen (en ese legado) son de otra civilización», opinó.

Marion Maréchal (sobrina de la líder de extrema derecha Marine Le Pen y nieta de Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional) se unió a Zemmour, adversario de su tía en la campaña de las elecciones presidenciales de 2022. Aseguró en su discurso que ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella, cabeza de lista de Agrupación Nacional a las elecciones europeas, son sus enemigos, sino «contrincantes» y que, en cierta forma, son «complementarios».

La cabeza de lista trató de convencer a los votantes de extrema derecha de que el próximo 9 de junio voten por Reconquista y no por Agrupación Nacional ni por Los Republicanos, el partido de la derecha moderada.

«Saben que Reagrupación Nacional obtendrá eurodiputados y que Jordan Bardella saldrá seguro elegido. Háganse simplemente esta pregunta: ¿Piensan que Francia estará mejor defendida si solamente está Jordan Bardella en el Parlamento Europeo o si Reconquista también está presente?, preguntó Maréchal a los votantes de la derecha y la extrema derecha.

Si hoy se celebraran elecciones europeas, Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, obtendría el 29,5% de los votos; el partido del presidente Emmanuel Macron y sus aliados, el 17%; Los Verdes, el 9,5%; el Partido Socialista, el 8,5%; La Francia Insumisa (extrema izquierda), el 7,5%; Los Republicanos, el 7%; y Reconquista, el 4,5 % de los votos, según un sondeo de Elabe para 'Tribune du Dimanche' y BFMTV. Aunque el partido de Zemmour está dentro del margen de error, Reconquista se situaría por debajo de la barra del 5% necesaria para obtener representantes en el Parlamento Europeo.

En las elecciones presidenciales de 2022, Zemmour obtuvo en la primera vuelta el 7,07% de los votos, quedando por delante de Válerie Pécresse, candidata conservadora de Los Republicanos, que obtuvo un 4,8 %. El partido de Zemmour no tiene ningún diputado en la Asamblea Nacional, mientras que el partido de Le Pen tiene 89 diputados.