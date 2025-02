Zelenski pide crear un ejército europeo para pararle los pies a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha abogado este sábado por la constitución de un Ejército europeo como paso siguiente en la defensa de su ... país contra la invasión rusa y por la protección de sus países frente a amenazas exteriores, en medio de las dudas suscitadas sobre el respaldo actual de Estados Unidos, tras la llegada de Donald Trumpa a la Casa Blanca.

«Creo sinceramente que ha llegado la hora de crear las Fuerzas Armadas de Europa», ha manifestado Zelenski durante su intervención en el segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra en la ciudad alemana. «No es más difícil que lo que hemos hecho hasta ahora para plantar cara a Rusia. No se trata solo de incrementar el gasto en Defensa. Hace falta dinero pero el dinero, por sí solo, no detiene a un asalto enemigo», ha declarado el presidente ucraniano.

«No se trata de presupuestos, sino de defender el hogar de uno», ha añadido Zelenski. «Creo en Europa. Y vosotros debéis creer también. Y os pido que actuéis, por vosotros mismos, por Europa, por los pueblos de Europa, por vuestras naciones, por vuestros hogares, por vuestros hijos y por nuestro futuro común. Para ello, Europa debe volverse autosuficiente, una fuerza común unida, ucraniana y europea», ha reiterado antes de apuntar que la nueva Administración Trump ha abierto una etapa de incertidumbre en el frente contra Rusia.

«Pero, si no lo hacemos nosotros, ¿quién podrá detenerlos? Seamos francos: hoy no podemos descartar la posibilidad de que Estados Unidos diga 'no' a Europa en cuestiones que la amenacen», ha indicado.

«Putin parece ser miembro de la OTAN»

El presidente ucraniano también ha abordado las difíciles conversaciones de incorporación de su país a la OTAN, en particular después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, diera esta semana por imposible la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica.

«No voy a quitar de la mesa la incorporación de Ucrania a la OTAN pero, ahora mismo, el miembro más influyente de la OTAN parece ser Putin, porque sus caprichos parecen estar bloqueando sus decisiones, a pesar de que ha sido Ucrania quien ha parado los pies a Rusia, no un país de la OTAN, ni tropas de la OTAN», ha añadido.

Para rematar el distanciamiento exhibido con la Administración Trump durante esta conferencia de Múnich, Zelenski ha criticado una vez más que la apertura de un diálogo directo entre Trump y Putin representa la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia alcancen un acuerdo sobre Ucrania sin la participación de Kiev, algo que el presidente considera inadmisible.

«Jamás voy a aceptar ningún tipo de acuerdo que se firme sin nuestra participación y esta misma regla debe aplicarse al resto de Europa», ha declarado Zelenski antes de avisar que Putin tiene la intención última de convertir a Trump en un «elemento más del decorado para su actuación», escondida en un falso aperturismo para negociar.