Vigdís Finnbogadöttir
Vigdís Finnbogadöttir, la primera presidenta

Una serie de televisión aborda la vida de la pionera en llegar a la jefatura de un Estado por la vía democrática

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:05

Björk, la tecnología aplicada a la energía geotérmica y la expresidenta Vigdís Finnbogadöttir son las grandes aportaciones de Islandia al mundo. Sí, también descubrieron América ... cinco siglos antes que Cristóbal Colón, pero fue una estancia temporal y tan discreta como corresponde a este pueblo pequeño y remoto. Quizás la cantante sea la figura más famosa, pero eso cambiará rápidamente porque el mundo acaba de enterarse de la singular vida de la primera presidenta elegida democráticamente en el planeta. Una serie local, distribuida por Filmin, la ha dado a conocer.

