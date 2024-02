La UE ultima cómo invertir en Ucrania los intereses de los fondos rusos inmovilizados

La Unión Europea (UE) es consciente de la importancia de la financiación a Ucrania. Por ello, además de los 50.000 millones de euros que los Veintisiete han prometido a Kiev, los Estados miembros ultiman el plan para usar los intereses de otros 200.000 millones de euros congelados al Banco Central de Rusia en la reconstrucción del país. Los socios comunitarios confirmaron el lunes su acuerdo político para identificar y separar los beneficios extraordinarios derivados de estos activos, retenidos en cuentas europeas. Se trata del primer paso para transferirlos a Ucrania y que está en línea con la posición adoptada por el G7.

Tras el comienzo de la invasión, la UE y gobiernos como el de Estados Unidos y Japón bloquearon las reservas del banco ruso en sus respectivos territorios. Desde entonces, este organismo no ha podido utilizarlos, pero sí han generado intereses. En el caso de la UE, los 200.000 millones inmovilizados han producido unos 4.400 millones en poco más de un año. Y es esa partida la que quiere canalizar hacia Ucrania gracias a una particular paradoja: Bruselas entiende que esos intereses no pertenecen al Banco Central ruso, puesto que han sido generados durante la gestión de los activos por parte de la UE, En otras palabras, en el tiempo que han permanecido bloqueados estos recursos han generado beneficios «excepcionales» que no existirían de no haber sido congelados.

El Consejo Europeo celebró ayer, a través de un comunicado, que esta decisión «allana el camino» para destinar estos ingresos al «apoyo a Ucrania, su recuperación y reconstrucción». La institución europea espera que la contribución económica pueda canalizarse a través del presupuesto de la UE, por medio del Mecanismo Europeo para la Paz con el que hasta ahora se ha financiado el envío de armas a Kiev.

Reunir la mayor cantidad de ayuda económica para Kiev es fundamental según la UE. Los daños causados por el conflicto armado rondaban hace un año los «600.000 millones de euros», detalló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para quien «Rusia y sus oligarcas tienen que compensar a Ucrania por los daños».

.Desde el inicio de la invasión, a través del sistema de sanciones económicas, el bloque mantiene congelados cerca de 200.000 millones de euros de las reservas del Banco Central ruso, además de otros 30.000 millones de euros en activos de individuos y empresas que han apoyado la ofensiva en la exrepública soviética.

Así, los Veintisiete acordaron que los bancos que tengan cuentas con más de un millón de euros del Banco Central de Rusia deberán separar los beneficios extraordinarios del saldo original. Se trata del primer paso para completar el plan del Ejecutivo comunitario, que lanzó la idea en diciembre de 2022 sin precisar cómo se iba a articular.

Colaboración internacional

La idea lleva tiempo macerándose en el bloque, pero plantea muchos problemas legales y logísticos. Prueba de estas dificultades es la lentitud con la que el plan avanza para dirigir ayuda «a largo plazo» a la reconstrucción de la exrepública soviética. «La medida requerirá de mucho apoyo de la comunidad internacional -incluido el del G7, pero creemos que se puede hacer», aseguraron fuentes comunitarias.

En el caso de los bienes privados de empresas y oligarcas rusos, los Estados miembros podrían confiscarlos pero siempre tras establecer una «conexión directa» de los dueños con un acto criminal. Por eso, y para evitar posibles choques con el Derecho Internacional, la UE ha preferido centrarse en los intereses del Banco Central de Rusia.