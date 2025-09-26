Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Vox se rompe con reproches de transfuguismo a la nueva concejala no adscrita
António Costa, durante su intervención en la ONU. Reuters

La UE exige en la ONU que Rusia acabe la guerra de Ucrania

Mercedes Gallego

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:33

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llevó este jueves a la Asamblea General de Naciones Unidas un mensaje de advertencia y de compromiso multilateral: « ... Si aceptamos la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ningún país estará jamás seguro». En su discurso pronunciado en la sede de la organización en Nueva York, el dirigente del viejo continente conminó a Rusia a que ponga fin a la guerra.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  2. 2 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  3. 3 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  4. 4 Agüimes se planta: «Que alguien pare a esa señora, ya no podemos más»
  5. 5 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  6. 6 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  7. 7 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  8. 8 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  9. 9 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  10. 10 Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La UE exige en la ONU que Rusia acabe la guerra de Ucrania

La UE exige en la ONU que Rusia acabe la guerra de Ucrania