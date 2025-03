EE UU y Ucrania se reunirán el martes en Arabia Saudí

Las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania impulsadas por la Casa Blanca darán la próxima semana un importante paso con la celebración ... de una reunión entre una delegación estadounidense, encabezada por su enviado para Oriente Medio, Steve Witkoff, y otra ucraniana. El encuentro tendrá lugar el martes en Arabia Saudí, y un día antes el líder kievita, Volodímir Zelenski, viajará a este país para verse con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. Su «equipo» se quedará para la cita con los norteamericanos, pero él no participará en esas conversaciones.

El objetivo de la reunión -que aún no se sabe si se desarrollará en Riad o en Yedá- entre las delegaciones de Washington y Kiev es «trazar un marco para un acuerdo de paz y un primer alto el fuego» tras más de tres años de guerra en territorio ucraniano. Witkoff sugirió que las relaciones entre ambos países comienzan a reconducirse tras el tenso encuentro de hace una semana en el Despacho Oval. Donald Trump, dijo su enviado para Oriente Medio, «consideró que la carta de Zelenski era un primer paso muy positivo» en ese sentido. «Hubo una disculpa. Hubo un reconocimiento de que Estados Unidos ha hecho mucho por Ucrania, y hubo un sentido de gratitud», destacó. El acuerdo sobre la explotación de tierras raras, sin embargo, continúa en el aire aunque el presidente de la exrepública soviética se ha ofrecido a firmarlo.

Mientras, Trump se refirió este jueves al papel de EE UU en la OTAN y cuestionó que deba asumir la seguridad de aquellos países que no gastan lo suficiente en materia militar. «Si no pagan, no voy a defenderlos», advirtió en pleno debate dentro de la UE sobre la inversión en Defensa. Ocho miembros de la Alianza Atlántica, incluido España, incumplen el compromiso de destinar al menos el 2% de su PIB a esta cuestión, un porcentaje que el secretario general de la organización, Mark Rutte, quiere elevar por encima del 3%.