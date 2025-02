Desmienten las negociaciones sobre Ucrania en Múnich anunciadas por Donald Trump

La organización de la Conferencia de Seguridad ha descartado la celebración en Múnich de reuniones oficiosas entre delegaciones de Estados Unidos y Rusia para tratar ... de resolver el conflicto de Ucrania como ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump. «No hay invitados» del Kremlin a la reunión informal en la capital bávara por lo que difícilmente podrán tener lugar esos encuentros, anunció esta mañana Christoph Heusgen, director de la Conferencia de Seguridad. Heusgen subrayó que tampoco tiene constancia de que alguna autoridad rusa haya solicitado un visado ante el gobierno federal alemán para desplazarse a Múnich este fin de semana.

Ucrania por su parte ha asegurado que no han sido invitados a la supuesta reunión. «No esperamos conversaciones con los rusos», declaró el asesor de comunicación ucraniano, Dmitro Litvin. Horas después el propio Volodímir Zelenski, confirmaba e incluso matizaba estas declaraciones: «No tenemos prevista esa reunión, ni ninguna invitación. Además, el país invadido por Rusia tiene claro que los europeos deben estar presentes en cualquier diálogo. «La posición ucraniana no ha cambiado. Ucrania debe hablar primero con Estados Unidos. Europa debe participar en cualquier conversación seria en aras de una paz verdadera y duradera. Y solo una posición común acordada debería estar sobre la mesa para una conversación con los rusos. (...) No hay nada sobre la mesa en este momento», manifestó el jueves Dmytro Lytvyn, asesor Zelenski.

Trump había anunciado anoche en Washington un encuentro de negociadores de alto rango de Estados Unidos y Rusia al que también habría sido invitada Ucrania. «No sé exactamente quien asistirá de cada país, pero serán altos representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania», afirmó el presidente norteamericano, que no quiso dar detalles de esa cita. Desde Kiev, fuentes del gobierno ucraniano señalaron que su presidente, Volodímir Zelenski, nada sabe de esas presuntas reuniones y se subrayó que antes de negociar con Moscú se espera que Estados Unidos, Ucrania y sus aliados occidentales perfilen una postura negociadora común.

A la reunión que comienza este viernes asisten por parte estadounidense su vicepresidente, James David Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio, así como varios senadores y congresistas republicanos y demócratas. Se espera que Vance perfile en su intervención los planes de Trump en materia de defensa y seguridad.

En ese sentido, el líder de la oposición conservadora alemana y candidato a la cancillería federal, Friedrich Merz, advirtió de que Vance hará un «anuncio duro y brutal» a sus aliados europeos. «El cambio de era que el canciller federal anunció en su declaración de gobierno del 27 de febrero de 2022 tendrá lugar este fin de semana», dijo Merz en referencia al discurso de Olaf Scholz nada más producirse la última invasión rusa de Ucrania en el que destacó que Europa deberá asumir mayores responsabilidades en materia de seguridad y defensa.

Discurso de confrontación

El de Vance «será un discurso de confrontación», dijo Merz, quien reclamó una respuesta europea a los planes del gobierno de Donald Trump. El que se perfila como próximo jefe del gobierno germano, según indican todos los sondeos, subrayó que este viernes «va a ser un día muy, muy importante y esta Conferencia de Seguridad de 2025 la recordaremos por mucho tiempo y tendrá consecuencias». Vance, que llegó a Múnich acompañado por su esposa y sus tres hijos pequeños, intervendrá este mismo viernes ante los asistentes en el Bayrischer Hof, donde este sábado se espera que, entre otros, intervenga también el canciller federal, Olaf Scholz.

A la reunión en la capital bávara se espera la asistencia de más de 60 jefes de estado y gobierno, así como un centenar de ministros de Exteriores y Defensa de todo el mundo. El nuevo curso de Washington en política de seguridad, defensa y exteriores centrará los debates, así como el futuro de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, sobre todo en lo que se refiere a los planes de Trump para la Franja de Gaza. La cita de Múnich es totalmente informal y es aprovechada habitualmente para encuentros entre bastidores incluso entre gobiernos que oficialmente no se hablan.