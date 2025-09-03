Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa

Al menos quince personas han muerto después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa. ... El suceso ha dejado también al menos una veintena de heridos. La mayoría de las víctimas de la tragedia son turistas, aunque por el momento se desconoce su nacionalidad. El país ha decretado el luto nacional este jueves ante la magnitud de la catástrofe y la Feria del Libro de Belén ha sido cancelada. El trágico accidente ha dejado al país en estado de shock y el Gobierno luso ha decidido declarar un día de duelo como expresión de las condolencias y la solidaridad del pueblo portugués.

Una fuente del Instituto Nacional de Minas y Energía (INEM) ha confirmado en el lugar que el accidente del popular teleférico ha dejado 15 muertos y 18 heridos. Cinco de los heridos se encuentran graves y un niño se encuentra entre los 13 heridos leves. Los heridos han sido trasladados a los hospitales de Santa Maria, São José y São Francisco Xavier de la ciudad. Además, todavía continúan las labores de rescate y hay varias personas atrapadas.

La cabina, que se ha precipitado en la esquina del hotel Suíço Atlântico, ha quedado completamente destruida. Con la llegada de la noche, se han encendido las luces y los bomberos continúan trabajando entre los escombros para rescatar a los sepultados bajo los restos del funicular.

«Sólo tuvimos tiempo de echar a correr»

El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 hora local (19.00 hora peninsular española) debido a un cable que se encontraba suelto. Este se rompió y provocó el descarrilamiento del teleférico. Una vecina de Barrio Alto, que volvía a casa del trabajo junto a un compañero, ha relatado a los medios de comunicación que el funicular llamó su atención porque el vagón «no bajaba a la velocidad normal del tranvía». Entonces, «sólo tuvimos tiempo de darnos la vuelta y empezar a correr». Según ha explicado, el vehículo se salió de los raíles en una curva y chocó con un edificio para terminar volcando con un «estruendo enorme», dejando al tranvía «completamente destrozado».

Los Bomberos de Lisboa han enviado ocho vehículos y 34 efectivos al lugar de los hechos. Agentes de la Policía Judicial portuguesa también se han acercado para colaborar en el proceso de identificación de las víctimas, quienes serán sometidas a autopsias. También están recabando pruebas para evaluar la posible existencia de un delito relacionado con este accidente, aunque actualmente no existen indicios de dolo.

🇵🇹 | As imagens que nos chegam de Lisboa no acidente do elevador da Glória são chocantes.



Existem várias vítimas mortais no local. pic.twitter.com/6nQG7WZaZc — Questiona-te (@questiona_te) September 3, 2025

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado «profundamente» el accidente ocurrido esta tarde, «en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves». Por su parte, el Gobierno luso y el primer ministro, Luís Montenegro también han expresado «su profunda consternación y solidaridad con las víctimas y sus familias».

El Ascensor de Gloria (Elevador de Glória en portugués) tiene capacidad para 43 personas y se ha convertido en una icónica atracción turística del centro de Lisboa. Conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más populares entre los turistas que visitan de la capital portuguesa. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no se produjeron heridos.