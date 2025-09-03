Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los equipos de emergencia buscan víctimas entre los escombros del funicular del Elevador de la Gloria en Lisboa.

Los equipos de emergencia buscan víctimas entre los escombros del funicular del Elevador de la Gloria en Lisboa. EFE

Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa

Otra veintena de personas ha resultado heridas

Daniel de Lucas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:19

Al menos quince personas han muerto después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa. ... El suceso ha dejado también al menos una veintena de heridos. La mayoría de las víctimas de la tragedia son turistas, aunque por el momento se desconoce su nacionalidad. El país ha decretado el luto nacional este jueves ante la magnitud de la catástrofe y la Feria del Libro de Belén ha sido cancelada. El trágico accidente ha dejado al país en estado de shock y el Gobierno luso ha decidido declarar un día de duelo como expresión de las condolencias y la solidaridad del pueblo portugués.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales
  3. 3 El TSJC dice que el Ayuntamiento de Agaete actuó contra Jusan Canarias con desviación de poder
  4. 4 Ryanair recorta 400.000 plazas en Canarias para este invierno y cancela los vuelos con Tenerife Norte
  5. 5 Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión
  6. 6 Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones
  7. 7 Los jueves saben a CC La Minilla
  8. 8 La viñeta de Morgan de este miércoles 3 de septiembre
  9. 9 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa