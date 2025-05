El TGUE da la razón a una periodista que solicitó los mensajes que intercambiaron Von der Leyen y el presidente de Pfizer

Olatz Hernández Miércoles, 14 de mayo 2025, 10:38 Comenta Compartir

En febrero de 2021, en uno de los peores momentos de la pandemia, las cosas no pintaban bien en la Unión Europea (UE). Con la ... mayoría del bloque comunitario en confinamiento, la campaña de vacunación no acababa de arrancar por los problemas de producción de su mayor suministrador, AstraZeneca. En abril de ese mismo año, en un artículo de 'The New York Times', la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se presentaba como la salvadora de Europa: ella, personalmente, habría negociado con el presidente de Pfizer-BioNTech, Albert Bourla, la compra de 1.800 millones de dosis, que convertirían a la firma en el mayor suministrador de la UE. Sin embargo, cuando la autora reclamó a la Comisión Europea los mensajes que se habrían intercambiado la política alemana y Bourla, Bruselas negó su acceso, una decisión que la Justicia europea ha anulado este miércoles.

El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE) asegura en su sentencia que el Reglamento relativo al acceso a los documentos tiene por objeto conferir «el derecho de acceso del público a los documentos que obran en poder de las instituciones». Y que, por regla general, «todos los documentos de las instituciones deben ser accesibles al público». En este caso en concreto, la periodista de 'The New York Times' Matina Stevi solicitó la totalidad de los mensajes intercambiados entre Von der Leyen y Bourla entre el 1 de enero de 2021 y el 11 de mayo de 2022. La Comisión Europea denegó la solicitud asegurando que no tenía en su poder los documentos solicitados, ya que estos mensajes sólo se considerarían documentos si tienen implicaciones para las políticas comunitarias. El tribunal con sede en Luxemburgo señala que las respuestas del Ejecutivo comunitario en este procedimiento han sido «suposiciones» o «informaciones cambiantes o imprecisas», mientras que la demandante y el su periódico aportaron «elementos pertinentes y concordantes que describen la existencia de intercambios» entre la jefa de Bruselas y el presidente de Pfizer en el contexto de la compra de vacunas durante la pandemia del covid-19. Los jueces estiman, de este modo, que la periodista y el diario «han conseguido refutar la presunción de inexistencia y de no posesión de los documentos solicitados» que sostenía la Comisión Europea. En este caso, el alto tribunal apunta que el Ejecutivo «no puede limitarse a afirmar que no tiene en su poder los documentos solicitados», sino que debe presentar «explicaciones creíbles» que permitan entender por qué no pueden encontrarse dichos documentos. Bruselas «no proporcionó una explicación plausible para justificar que no estaba en posesión» de esos mensajes y tampoco aclaró si esos mensajes habían sido eliminados, y fuera de forma voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de Von der Leyen había sido sustituido en ese tiempo. Tras conocerse la sentencia, la Comisión ha emitido un comunicado en el que asegura que «toma nota» de la decisión del alto tribunal. Con todo, se escuda en que el Tribunal General «no pone en entredicho la política de registro de la Comisión en relación al acceso de documentos». Destaca, igualmente, que sus servicios técnicos «estudiarán detenidamente» la sentencia y decidirán «los próximos pasos a dar». Del mismo modo, apunta que «la transparencia siempre ha sido de gran importancia para la Comisión y su presidenta, Ursula von der Leyen».

