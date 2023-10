Sunak, denunciado a la Policía escocesa por una broma sobre Sturgeon

El primer ministro británico, Rishi Sunak, podría tener que responder a preguntas de la Policía de Escocia por cometer un delito de desacato durante su discurso de clausura de la conferencia anual del Partido Conservador que ofreció el miércoles. Ni Police Scotland ni los portavoces de Sunak han respondido a las preguntas de los medios tras conocerse una queja presentada por un político escocés.

Sunak no es un orador humorístico, como lo era Boris Johnson, pero el presidente del partido, Greg Hands, y Michael Gove, ministro de Igualación, Vivienda, Comunidades y Relaciones Intergubernamentales, se rieron con ganas ante las cámaras de la televisión cuando oyeron en la primera fila de butacas el chiste de Sunak sobre la exministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon.

El chiste de basa en que la expresión 'go down' puede utilizarse para decir que una persona «pasa a la historia' (go down in history) y en sí misma significa también «ir a la cárcel». Sunak resaltaba los méritos de su Gobierno afirmando que «hoy nuestra unión es más fuerte que en el último cuarto de siglo». Según él, «las fuerzas del separatismo retroceden en todo nuestro país».

Y concluyó el pasaje con un chiste ácido: «Nicola Sturgeon quería pasar a la historia como la mujer que quebró nuestro país, pero ahora parece que puede ir a la cárcel por razones muy diferentes». El secretario general del partido independentista Alba, Chris McEleny, contactó a la Policía sobre la posible comisión de un delito.

Delincuente

En junio, Sturgeon fue detenida por la Policía de Escocia que investiga denuncias de fraude en las finanzas del Partido Nacional Escocés (SNP), promovidas por miembros del partido Alba. Los detectives no han presentado cargos ni contra Sturgeon ni contra su marido, Peter Murrell, exconsejero delegado del SNP, que permanecen en libertad.

McEleny ha afirmado que la intervención del primer ministro constituye un delito. La Policía ya advirtió a la población, el día de la detención de Sturgeon, que se aplicaba la ley de Desacato a los Tribunales y que los ciudadanos «deben ser precavidos si lo comentan en redes sociales». Los medios escoceses no han publicado el contenido de lo que dijo Sunak.

La ley crea sanciones a quien interviene públicamente en un procesamiento, pudiendo inculcar prejuicios en miembros del jurado. Abogados escoceses afirmaban este jueves que en su práctica legal se aplica esa norma desde el momento del arresto, sin necesidad de cargos. McEleny ha recordado que Sunak ya fue multado por incumplir normas de covid en Downing Street. Como su entonces jefe, Boris Johnson, dice que no tiene sus mensajes de móvil durante la gestión de la pandemia a la juez que preside la investigación pública, y los reclama.