Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Christian Bruckner, principal sospechoso, ya está en la calle. Afp

El sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann sale en libertad

La fiscalía no ha hallado pruebas contra el alemán Christian Bruckner, que estaba encarcelado por una violación cometida también en Portugal

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:53

El principal sospechoso de la desaparición en mayo de 2007 de la niña británica Madeleine McCann, el alemán Christian Bruckner, ha salido este miércoles de ... la cárcel germana donde cumplía condena por un caso de violación, sin que pese sobre él ningún cargo concreto por el 'caso Maddie'. Se alejó del recinto penitenciario en el vehículo de su abogado, Friedrich Fülscher, escoltado por dos furgonetas de la policía y observado por un gran grupo de medios de comunicación que le esperaban en la calle.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  3. 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  4. 4 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  5. 5 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  6. 6 El sector de la hostelería en jaque: mesas llenas pero sin camareros
  7. 7 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano
  8. 8 Los 19 detenidos del cayuco podrían haber tirado al mar a unos 50 migrantes
  9. 9 Cazas, misiles y sistemas antidrones: Gando se convierte por unos días en el epicentro de la defensa aérea
  10. 10 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann sale en libertad

El sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann sale en libertad