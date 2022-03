Los socialistas apelan al voto útil para evitar su debacle en Francia

A menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, la candidata socialista Anna Hidalgo criticó la idea de que el «voto útil» de la izquierda en los próximos comicios sea para el candidato de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, tercero en los sondeos de intención de voto.

Hidalgo, alcaldesa de París, considera que ella es la que mejor defiende las ideas de «la izquierda europea y republicana». «El voto útil es el voto que tiene en cuenta nuestras convicciones profundas», afirmó la política franco-española en declaraciones a la cadena de televisión BFMTV.

La candidata socialista, hundida en los sondeos, criticó el programa del líder de La Francia Insumisa. «¿Se imaginan el futuro de Francia con Jean-Luc Mélenchon? ¿Quiere salir de Europa y salir de la OTAN? Vote por Jean-Luc Mélenchon. ¿Quiere a Europa y ese proyecto democrático que yo defiendo en el seno de Europa? Vote por Anne Hidalgo», dijo la alcaldesa, nacida en San Fernando (Cádiz), hija de españoles y nacionalizada francesa a los 14 años.

En cambio, la excandidata socialista Ségolène Royal considera que lo útil sería votar el 10 de abril por Mélenchon en la primera vuelta, ante la debacle de la izquierda, demasiado dividida con seis candidatos de esta ideología de los doce que se presentan a las elecciones presidenciales.

Esta opinión no la comparte, sin embargo, el expresidente socialista François Hollande. «No sería útil tener un presidente que saldría de la Alianza Atlántica, no sería útil tener un presidente que pondría a ambos lados de la mesa a Rusia y los países democráticos», dijo esta semana Hollande. «Llega un momento en que hay que tener un presidente útil, no simplemente un voto útil», advirtió el exmandatario.

Exministro socialista

Mélenchon, que proviene del ala más izquierdista del Partido Socialista, fue ministro de Lionel Jospin. Fundó en 2016 La Francia Insumisa, el equivalente de Podemos en Francia. Mélenchon, de 70 años, es muy buen orador, pero un tanto demagogo. Se presenta por tercera y última vez a las elecciones presidenciales francesas con lo que él considerada una candidatura de «ruptura» ecologista y social de izquierdas.

Entre las ideas que defiende destacan: poner fin a la V República y redactar una nueva Constitución para restar poder al presidente ante el parlamento, instaurar el referéndum de iniciativa ciudadana, salir de la OTAN, renegociar o abandonar los tratados europeos y establecer la jubilación a los 60 años.

Si este domingo se celebrara la primera vuelta, el presidente saliente Emmanuel Macron, que se presenta a la reelección, obtendría el 33,5% de los votos, según el último sondeo del instituto Elabe para la cadena de televisión BFMTV.

La candidata de extrema derecha Marine Le Pen (15%) y Mélenchon (13%) se disputarían el paso a la segunda vuelta de las elecciones, según esto sondeos. Uno de ellos se mediría en las urnas con Macron, el único que parece claro en todos los sondeos de opinión que estará en la segunda vuelta.

El ultraderchista Éric Zemmour (11%) y la conservadora moderada Valérie Pécresse (10,5%), se sitúan en cuarta y quinta posición en intención de voto, según el mismo sondeo.

Mélenchon es el único candidato de izquierdas que supera el listón del 10% de intención de votos y que tiene posibilidades de calificarse para la segunda vuelta. El ecologista Yannick Yadot obtendría el 5% de los votos, el comunista Fabien Roussel el 3,5% y Anne Hidalgo, el 1,5%.

Los sondeos de intención voto de la segunda vuelta dan por claro ganador al Macron, independientemente de quien sea su adversario en los comicios. Las urnas son las que tendrá la última palabra.