Sigue sin aparecer uno de los miembros del equipo del grupo del concierto No está en ninguna lista, no contesta llamadas», aseguran desde Picnic

El grupo Picnic todavía no puede encontrar a un miembro del equipo, del que no se sabe nada desde el ataque terrorista, contó este sábado con desesperación el director, Yuri Chernyshevsky. «No está en ninguna lista: ni entre los muertos, ni entre los heridos. El teléfono no contesta», dijo.

No quiso dar su identidad, aunque sí confirmó que no era uno de los músicos. Según Chernyshevsky, éstos permanecen en Moscú. La información sobre todos los próximos conciertos ha desaparecido del sitio web del grupo Picnic. En lugar del sitio web se publica un salvapantallas con una vela encendida y un mensaje de pésame.

