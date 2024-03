Los rusos comienzan a votar para mantener a Putin otros seis años en el poder

Vladímir Putin, de 71 años, lleva las riendas de Rusia desde agosto de 1999, cuando un Borís Yeltsin decrépito le nombró primer ministro. Desde entonces ha ejercido como presidente cuatro mandatos –dos de cuatro años y dos de seis– y ha dirigido el Gobierno entre 2008 y 2012, manejando igualmente los hilos del poder mientras dejaba temporalmente el sillón a Dmitri Medvédev. Ahora se dispone a ser reelegido por quinta vez para continuar sus políticas como mínimo hasta 2030. Entonces, gracias a las enmiendas constitucionales que promovió en 2020, podría optar a otro periodo más, hasta 2036. Superaría así en permanencia en el poder a la mayoría de los zares de la dinastía Románov, incluida la emperatriz Catalina II la Grande, y al dictador comunista Iósif Stalin.

Para ello el presidente ruso lanzó este jueves un mensaje a la población para que acuda a las urnas. «Mañana, 15 de marzo, se abrirán los colegios electorales, comenzará un período de votación de tres días para la elección del presidente. Se celebran por octava vez en Rusia, lo que demuestra la inviolabilidad de uno de los principios básicos de un Estado democrático: la regularidad de las convocatorias. Sus resultados afectarán directamente el desarrollo del país en los próximos años (…) Los comicios son un paso hacia el futuro», subrayó el máximo dirigente.

Después aseguró que «la única fuente de poder en nuestro país es el pueblo. Esta disposición legal clave está recogida en la Constitución. Su significado principal es que sólo ustedes, ciudadanos de Rusia, determinan el destino de la patria», aseveración que ha levantado polémica en los canales de Telegram opositores. Putin dice estar convencido de que los ciudadanos «asumen el período difícil que atraviesa el país, los difíciles desafíos que enfrenta en casi todos los ámbitos». «Seguimos necesitando estar unidos y tener confianza en nosotros mismos», subrayó.

«Sabemos estar juntos»

Prosiguió diciendo que «ya hemos demostrado que sabemos estar juntos, defendiendo la libertad, la soberanía y la seguridad de Rusia, defendiendo nuestros valores, tradiciones, historia y cultura, actuando en conciencia según la verdad y la justicia. Tenemos nuestras propias opiniones sobre cómo y qué tipo de país debemos construir, qué planes debemos implementar. Y hoy es de vital importancia no desviarse de este camino, lograr lo planeado y alcanzar los grandes objetivos fijados», incluyendo la victoria en la ofensiva contra el país vecino.

Haciendo referencia a los territorios ocupados de Ucrania (Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia), en donde también se celebran estos comicios, Putin declaró que «la participación es una manifestación de sentimiento patriótico. Esto lo entienden perfectamente los habitantes de Donbás y Novorossiya, quienes, en las condiciones más difíciles, votaron en referendos por unirse a Rusia y también harán su elección estos días». «Nuestros soldados en el frente también votarán. Ellos, demostrando valentía y heroísmo, defendiendo la patria al participar en las elecciones, nos dan ejemplo a todos nosotros», añadió.

Es necesario reafirmar nuestra unidad y determinación de avanzar juntos. Cada uno de sus votos es valioso y significativo. Por ello, le insto a que ejerzan su derecho al voto. Nuestro país es grande y en todas partes, en cada ciudad, pueblo, aldea, estarán abiertos los colegios electorales (…) voten por el candidato elegido, voten por un futuro de éxito para nuestra querida Rusia. Queremos que sea fuerte, libre y próspera, para que mejore el nivel y la calidad de vida. ¡Así será! Haremos todo exactamente como queremos». Esta última frase también ha sido muy comentada en las redes sociales, en donde muchos blogueros interpretan que se hará todo como quiere Putin, no como quiere la sociedad.

Rivales sin opciones

Tras la emisión del discurso, oportunidad que no han tenido los otros tres candidatos en liza –el comunista Nikolái Jaritónov, el ultranacionalista Leonid Slutski y el empresario Vladislav Davankov–, Putin, aprovechando su condición de jefe del Estado, a través de videoconferencia, puso la primera piedra en la construcción del tramo ferroviario de alta velocidad (680 kilómetros) entre Moscú y San Petersburgo. Después, también de forma telemática y con una enorme cobertura mediática, el mandatario participó en la ceremonia de vertido de hormigón en los cimientos del futuro séptimo reactor de la Central Nuclear de Leningrado.

Distintos sondeos otorgan a Putin la victoria con entre un 75% y un 82% de apoyo y una participación de entre el 70% y el 80%. La oposición en el exilio considera que tres días de votaciones favorecen extraordinariamente el fraude y la manipulación de los resultados.

Para apuntalar aún más su situación de ventaja, la Fiscalía de Moscú advirtió este jueves de que la acción de protesta 'Mediodía contra Putin' convocada en su día para este domingo por el disidente Alexéi Navalni, muerto el 16 de febrero en una remota colonia penitenciaria del Ártico, y que su viuda, Julia Naválnaya, ha hecho suya, tiene carácter «extremista» y no está autorizada.

El pasado día 6 de marzo, desde el exilio, Naválnaya, calificó de «farsa» las elecciones de este fin de semana, llamó a que, este domingo, el último día de las votaciones, a las doce del mediodía todos acudan al mismo tiempo a los colegios electorales. «Pueden votar por cualquier candidato excepto por Putin, pueden estropear su papeleta, pueden escribir Navalni en grandes letras», dijo la viuda, que ha pedido además a Occidente a través de una columna en 'The Washington Post' que no reconozca los resultados de los comicios, que no legitime a Putin. A los únicos dos aspirantes a candidatos en contra de la guerra en Ucrania, Ekaterina Duntsova y Borís Nadezhdin, se les negó la posibilidad de concurrir a los comicios.

Mientras la presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, Ella Pamfílova, anunciaba que todo el dispositivo electoral está ya listo para los comicios. «Se han emitido 113.574.550 papeletas, todas ellas entregadas ya a los lugares de votación, que son más de 94.000 colegios electorales» distribuidos a través de toda Rusia. Ante las críticas de la oposición en el exilio, que considera que tres días de votaciones favorecen extraordinariamente el fraude y la manipulación de los resultados, Pamfílova ha dicho que «la decisión de ir a votar varios días fue adoptada a petición de los ciudadanos», sin especificar de qué forma y en qué cuantía les llegó tal solicitud.